Diego Riccetto: “El Texel uruguayo se ha transformado en una referencia regional”

–¿Cuánto hace que Texel pasó a ser la raza ovina con más ejemplares inscriptos en la Expo Prado y qué significa eso?

–La Texel tiene casi 50 años de presencia en el Uruguay, ingresó en una época de fuerte presencia ovina, pero de orientación netamente lanera. Poco a poco, con la pujanza del introductor, el holandés Enno Wenckebach, la raza demostró su adaptabilidad al medio y un nuevo tipo de negocio, de orientación carnicera. Eso se ha reflejado en el Prado y desde hace cuatro años es una realidad indiscutible. Nuevas cabañas, gente muy pujante, están desarrollando la raza en todo el país y en el exterior. Hoy la Texel no es sólo una referencia dentro de Uruguay, sino que, también, el Texel uruguayo se ha transformado en una referencia regional.

–Ha sido un año especial, con las dificultades ya conocidas y las que se añadieron por la pandemia, sin embargo el cabañero de igual apostó, ¿por qué?

–Porque ve que la raza está fuerte, que puede contribuir a la economía del país, y debe estar en las verdes y en las maduras. La Asociación Rural del Uruguay está acompañando las vicisitudes del país en esta pandemia y la Texel, como gremial de ARU, ha tomado la decisión de acompañar a su gremial madre.

–¿Cuánto puede costar llevar un ejemplar a la Expo Prado entre inscripción, mano de obra, flete y otros costos?

–Un animal de élite lleva atrás un gran esfuerzo de mejoramiento genético y un manejo profesional. No hay animales aislados, sino que hay una selección previa. Por cada animal que la cabaña decide llevar al Prado hay varios más que se quedan en la cabaña, y hasta cierto momento todos reciben el mismo trato en la cabaña para que puedan expresar todo su potencial. Con pocos o varios ejemplares, en la principal exposición de nuestro país no se puede estar presente sin invertir, por lo menos, US$ 1.000 en la etapa final.

–Los 65 ejemplares inscriptos, ¿de cuántas cabañas son y dónde están mayormente ubicadas?

–Son 19 cabañas que llegan de todo el país. Van a participar muchas nuevas, con pocos años de existencia, pero de un excelente nivel. Eso es producto de la cooperación por parte de cabañas veteranas, y todos juntos asumimos el desafío ser amigos y competidores, al mismo tiempo. Eso se dice rápido, pero es un enorme desafío ético y humano. Creo que es una de las características más destacadas de la Sociedad de Criadores Texel del Uruguay.

–¿De qué modo puede sintetizar las virtudes que la raza tiene, se hable de animales de pedigrí o con base en su uso para cruzamientos?

–La Texel es una raza de características netamente carniceras. Su lana anda entre las 29 y 31 micras, útil para una serie de usos industriales, que le agregan valor a la ecuación económica. Es un animal muy adaptado al suelo uruguayo, rústico, precoz, tanto que al año de nacida una cordera nos está dando un cordero, si el productor toma en cuenta que genética, alimentación y sanidad son tres principios imprescindibles en el manejo de una majada. Los reproductores Texel están en casi todos los cruzamientos con el fin de obtener carne ovina de calidad.

–¿Cómo está el Texel uruguayo si se lo compara con el que se cría en otros mercados?

–Uruguay es el único país de las Américas que recibió en 1973 animales en pie procedentes de Holanda. Eso le permitió desarrollar un tipo de animal con muchas de las características originales de la raza. Tiene gran prestigio y se han firmado acuerdos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) para continuar con ese esfuerzo, con un horizonte en 2030, para obtener un Texel uruguayo realmente destacado a nivel mundial.

–¿Cómo observa el futuro de la ovinocultura nacional?

–Uruguay se está reposicionando, sobre todo en desarrollar la majada de razas carniceras. Ha firmado acuerdos con mercados de valor para entrar con productos competitivos. Si observamos los precios internacionales y nos enfocamos en un nuevo modelo de producción que mejore la relación costo/beneficio. Desde ese punto de vista, el futuro de la ovinocultura nacional no puede ser mejor.

–¿Qué diría sobre obstáculos existentes para poder progresar del mejor modo en los sistemas ovinocultores?

–Se ha hablado y escrito mucho con respecto a ciertos obstáculos reales, como son la presencia de depredadores en los predios, y el abigeato. Esos dos flagelos hay que encararlos por medio de una relación constante con las autoridades, sensibilizar a la población y buscar paliativos reales, que la tecnología pone cada vez más cerca de los productores. Pensemos lo que fue el alambrado en su momento. Hoy hay productores que utilizan el alambrado eléctrico para alejar los jabalíes y perros. Es sólo el comienzo. Hay señales más alentadoras por parte de las autoridades actuales de actuar junto a los productores rurales, que la mayor parte del tiempo se las tienen que arreglar solos. Pero el principal obstáculo, desde mi punto de vista, es trabajar fuertemente en replantearnos el modelo de producción para que esa relación costo/beneficio cambie radicalmente.

–¿Y sobre los atractivos que tiene apostar al rubro?

–Buenos precios internacionales para la carne de calidad, y estables. La carne ovina desde mucho tiempo atrás tiene mejores precios que otras carnes, y una demanda sostenida. Eso es definitivo para considerar la decisión de invertir en carne ovina.

–¿Algo más que quiera expresar?

–Sí. Por último, me gustaría que esto llegara a muchos productores jóvenes, los que pueden tener dudas por los costos que tiene iniciarse en una actividad rentable en medio de una naturaleza que no siempre nos es favorable. Y cuando digo jóvenes no sólo me refiero a los jóvenes de edad, sino, también, a los emprendedores, a los que se informan bien, estudian las distintas variantes y asumen el riesgo. Asumir el riesgo no quiere decir emprender una aventura.

La ficha

Datos: Nació en Montevideo el 22 de agosto de 1970, está casado con Lucía Ladereche y tiene cinco hijos.

Dirigencia gremial: Preside la Sociedad de Criadores de Texel desde 2016.

Actividad productiva: Está al frente de la cabaña Don Amilcar, en Cerro Largo, establecimiento donde el rubro productivo principal es el ovino.