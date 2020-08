Jorge López: “Seguramente la importación de carne haya salvado a los abastecedores”

–¿Cómo aprecia el consumo de carne actual y qué perspectivas tiene?

–Marzo fue un mes engañoso. Con el tema de la pandemia todo el mundo se reabasteció y dijimos: “mirá qué bien”. Sin embargo, en abril y mayo cayeron las ventas, cerraron muchos restaurantes y la línea gastronomía y hotelería se vino abajo. La preocupación hizo que el Instituto Nacional de Carne (INAC) formara esta Mesa del Abasto, porque la caída venía pronunciándose mucho en todo lo que era proteína, sobre todo de carne roja. La buena noticia es que, creo, ese descenso paró. Como importadores de carne creo que tuvo mucho que ver que pudimos sostener los precios buenos para el público de la proteína roja y que la carne de Brasil y Paraguay para el consumo masivo que estamos trayendo suplió bien, en un año en el que Uruguay tiene poco ganado y se ha podido dedicar a exportar y nosotros a abastecer el mercado interno. Estamos sorprendidos porque históricamente se ha traído carne, pero hoy de cada cuatro kilos uno se importa.

–En cierto modo, ¿la importación de carne salvó al abasto?

–Seguramente la importación de carne haya salvado a los abastecedores de carne, porque nos ha mejorado la rentabilidad y permitió que la caída en las ventas no sea tan pronunciada. En definitiva, siempre tenemos que sacar un camión a la calle con el mismo costo operativo y si tenes menos kilos se duplica el valor del costo por kilo. La carne importada nos ha hecho muy competitivos.

–De todas formas, la baja en el consumo de carne no se debe solamente a la pandemia.

–El consumo venía deteriorado. El informe que presentó el INAC en diciembre de 2019 tenía dos tendencias claras. Una es que había caído el consumo de carne roja y, otra, que había aumentando fuertemente la carne importada El primero era un tema de precios porque China estaba muy firme e hizo que los cortes populares, como el asado, la falda u otros con hueso, que es todo nacional, alcanzaran valores importantes. Eso bajó un poco el consumo de carne roja y aumentó la carne importada. Como importadores hemos logrado en nuestro negocio suplir una cosa con la otra. Con la pandemia, con tanta gente desocupada, se acentuó la baja.

–¿Qué medidas han tomado para suplir la baja en el consumo?

–De la Mesa del Abasto lo principal que se nos hizo llegar fue la preocupación para tratar de contener los precios. En ese acuerdo que se hizo desde el Ministerio de Economía se congeló el precio la carne y eso se respetó. Los parámetros así también lo permitieron porque, por ejemplo, el dólar no pasó de los $ 44. En un momento supimos tener paciencia y no subirla. Es de interés de nosotros tratar de seguir con la carne lo más barata posible porque cualquier movimiento hace que el consumo se siga contrayendo. Hemos hecho un esfuerzo, más bien tendiendo a la baja, sacrificando márgenes y poniéndonos al hombro la situación de todos.

–¿Le pedirían algo al gobierno dada la realidad del sector?

–Pedirle al gobierno la verdad que no, estamos más bien atentos para escucharlos, porque de esto tenemos que salir entre todos. Miramos para el costado y hay otros rubros que están mucho peor que nosotros. No estamos en condiciones de pedir sino, más bien, de estar atentos y ayudar.

–¿Obtienen una rentabilidad?

–Las rentabilidades están menguadas. Ni que hablar que hoy no estar en números rojos ya es muy positivo. Creo que aunque la rentabilidad sea poca, es un año en el que dar positivo es muy bueno, no importa si es poco o mucho. Es un año donde está todo el mundo mal, y estar salvando el presupuesto, como es en el caso nuestro y de algunos colegas, que no mandamos a nadie al seguro de paro.

Manuela García Pintos

–¿Qué opinión genera la posición de la ONU sobre la incidencia de la carne en el medioambiente?

–Volviendo a la pregunta sobre qué le pediríamos al gobierno… en realidad al gobierno nada, pero al INAC le venimos pidiendo que por favor hagan algún impacto publicitario informativo sobre las bondades de la carne, que estamos convencidos de que es así. Nos dejamos pegar y no salimos a contestar. Eso me duele y mucho porque tenemos posibilidades.

–La cancillería respondió y, de hecho, defendió a la ganadería. ¿Qué le pareció?

–Lo veo bien, pero necesitamos más. Por ejemplo, salir más masivamente a responder. Incluso, siento que toda esta onda de carne vegetal, que no es carne, está teniendo unos recursos imponentes para imponer lo suyo y nosotros seguimos dejando que nos peguen y eso nos duele.

–¿Qué margen tiene Uruguay para recibir la carne vegetal?

–Hace tiempo que lo vemos en Europa y Estados Unidos, creo que es carne que entra por publicidad. El costo más grande que tiene esa carne es tratar de imponerla, pero creo que el público uruguayo es poco. Ni que hablar que sabemos que cada hay vez más veganos y vegetarianos, pero Uruguay, en proporción a otros países, es muy carnívoro y creo que la adaptación va a ser más lenta y no va tener mucha más cabida que lo que tiene. No le vemos sentido dejarnos pegar por algo que tiene necesariamente un valor en la dieta.

–¿En cuánto está el consumo de carne per cápita al año entre los uruguayos?

–De carne vacuna es de 52 o 53 kilos, cuando supimos estar en 67. Hemos suplido la caída de la carne roja, cuando crece el cerdo y el pollo, pero en estos últimos dos semestres lo que aumentó de la carne de pollo y la carne de cerdo no alcanzó a sustituir lo que cayó la carne vacuna. Vemos una caída en el consumo que nos preocupa.

–¿Eso se puede revertir?

–Quiero creer que podemos frenar esa caída, y poder recuperar un poco sin llegar a esos valores sería muy bueno.

El perfil

Datos: José Jorge López Varela nació el 14 enero de 1964 y tiene cuatro hijos.

Profesión: Se define como un “profesional de la carne”, porque hace 40 años que trabaja en el rubro: 35 como distribuidor, pero comenzó a los 16 trabajando en una carnicería.

Pasatiempo: Como en su juventud le quedó pendiente tener una buena moto, porque económicamente no podía permitírselo, ahora está empezando a andar en moto y a disfrutarlo.