Diez recomendaciones para prevenir intentos de estafa en el sistema financiero

El Banco Central del Uruguay (BCU), el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) recomiendan a los usuarios del sistema financiero una serie de aspectos a considerar con el objetivo de fortalecer la seguridad al momento de realizar operaciones y evitar diversos mecanismos de estafa.

Aquí los 10 puntos publicados por el BCU en su página web.

1) No responda intentos de contactos sospechosos o por medios de comunicación no acordados con su institución. Los bancos (así como el BCU u otro organismo público) nunca hacen llamadas telefónicas o contactan por correo electrónico, SMS, Whatsapp o redes sociales para solicitar contraseñas, pines, números de cuentas o de tarjetas.

2) Esté alerta ante comunicaciones por medios electrónicos u otros como llamadas que le soliciten acciones inmediatas, amenacen con la pérdida de acceso, bloqueo de cuentas o cualquier otra acción coercitiva. Los bancos no realizan estas comunicaciones.

3) Esté alerta cuando ingrese en los sitios de los bancos. No acceda a través de vínculos en correos electrónicos, escriba y/o verifique que la dirección en el navegador corresponde a su banco, compruebe que la misma empieza con "https" y esté acompañada por un ícono con forma de candado, que le permite verificar la identidad del sitio de su banco. Además deberá verificarse la apariencia, marcas, lagos, y estética en general.

4) Nunca entregue contraseñas, información financiera o confidencial ante llamadas de personas que se presentan como familiares o personas de su conocimiento que le planteen situaciones de alarma o urgencia.

5) Siempre que reciba una llamada o contacto sospechoso por cualquier medio digital, verifique el origen, observe que la dirección del correo electrónico provenga de su banco (los bancos no utilizan Hotmail, Gmail, etc.) y ante dudas, contacte a su banco por los canales oficiales. No abra enlaces o descargue archivos adjuntos si no es posible confirmar la autenticidad o procedencia del mensaje (mantenga actualizado su antivirus).

6) Esté alerta ante solicitudes de pagos inesperadas o irregulares y con los cambios de cuenta, banco o razón social, país, etc. al que se instruye enviar fondos.

7) Establezca alertas para las compras realizadas con sus tarjetas. Evite grabar de forma automática los datos de tus tarjetas en webs de compras.

8) Siempre utilice contraseñas seguras. Deben contener números, letras y signos especiales. No deben ser datos obvios como fechas de nacimiento, direcciones o nombres. Cambie frecuentemente sus contraseñas.

9) Cuando descargue una aplicación bancaria en su dispositivo móvil, hágalo siempre desde las tiendas oficiales y cuide el acceso a su dispositivo.

10) Difunda este mensaje, informe especialmente a los adultos mayores ya que ellos son uno de los públicos más vulnerables ante estafas.