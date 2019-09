Dinara sale al cruce por proyecto privado para crear área marina protegida

Una organización no gubernamental presentó un proyecto para la creación de un área marina protegida. Una de las fundamentaciones fue que había especies que estaban al borde del colapso por sobre explotación pesquera. Sin embargo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) rebatió los argumentos, sostuvo que no existe tal amenaza y afirmó que en el país se realizan controles para asegurar la conservación de peces.

El responsable del proyecto es el biólogo Rodrigo García, director ejecutivo de la Organización de Conservación de Cetáceos (OCC) e integrante de Océanosanos. Luego que presentó la idea sobre la creación de áreas marinas protegidas dijo a El Observador que la merluza, la pescadilla y la corvina están sobre explotadas y eso lleva a que “estén a un paso de estar críticamente amenazadas, son especies que están al borde del colapso”.

Muy distinta es la visión del director nacional de Recursos Acuáticos, Andrés Domingo. El jerarca explicó que la definición de sobre explotación es la extracción de especies que circunstancialmente genera un esfuerzo de pesca que es mayor al que podría desarrollarse.

“En términos pesqueros esto a veces sucede, pero no implica que la población (marina) corra riesgo de extinción”, sostuvo. “Si la sobre explotación se mantiene durante un tiempo prolongado el recurso pesquero cae, pero ese esfuerzo se puede corregir al año siguiente”, complementó. Por ese motivo, expuso que ninguna de las tres especies referidas se encuentra cercana al colapso.

Además, informó que prácticamente la totalidad de los recursos pesqueros que se extrae está sujeta a controles de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo que administra zonas de Uruguay y Argentina. “Se realizan todos los años evaluaciones de los recursos para determinar en qué estado están”, dijo.

Por tanto, para el jerarca, la “afirmación que la merluza, corvina y pescadilla están en riesgo es “absurdo, con conceptos que están usados por desconocimiento por interés de poner sobre la mesa términos que pueden ser sensibles”.

Otro de los aspectos que manejó el proyecto de las áreas marinas fue que el método de pesca de arrastre de fondo genera perjuicios en el ecosistema —como la destrucción de arrecifes de coral— y en las especies marinas. Respecto a esa manera de pescar, Domingo expresó que se utiliza en todo el mundo y hay muy pocos ejemplos de países que lo han prohibido.

“No es un arado porque no entra debajo de la arena; modifica la parte superficial como en cualquier ecosistema cuando el hombre actúa y genera una actividad industrial”, señaló. Agregó que la pesca de arrastre se realiza desde 1975 en Uruguay.

“Las modificaciones que existieron no fueron de la magnitud para que las especies no se mantuvieran bien; se siguen pescando las mismas”, sostuvo. Sobre los corales, el jerarca informó que hace algunos años se firmó un convenio con el gobierno español para poder identificar zonas donde hubiera arrecifes. “Fue la Dinara la que propició la investigación y se pudieron determinar algunos puntos. Son zonas donde no hay pesca de arrastre, no hay ninguna actividad que esté destruyendo los fondos de coral como se planteó”, afirmó.

En otro orden, indicó que Uruguay ya cuenta con varias áreas marinas protegidas. Allí enumeró Cabo Polonio, Cerro Verde, Isla de Flores y Santa Lucía. Informó que hay otras áreas de veda y de protección de especies. “Las áreas protegidas por sí solas no sirven, hay que pensarlas; la generación de áreas tiene que estar muy bien diseñada”, dijo.

Por último, Domingo expuso que desde 2009 las autoridades monitorean a través de un sistema satelital a toda la flota pesquera. Complementó que hay dos centros de control, uno en la Dinara y otro en Prefectura, que intercambian información. Los datos obtenidos se envían mensualmente a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo para su evaluación.