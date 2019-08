¿Cómo observa al sector pesquero?

Se ha caído durante años, 2016 fue el momento más crítico, pero desde entonces hay algunos indicadores que han ido al alza. Estamos viendo casi tres años consecutivos con esa mejoría y por eso me animo a decir que veo pequeños síntomas de recuperación. Se ve en los valores exportados, en solicitudes de permisos de pesca que se van incrementando y en inversiones que algunos empresarios van realizando, lo cual es un termómetro interesante.

Resaltó el valor de distinguir a la pesca de la ganadería.

Sí. Estamos dando la batalla para que se reconozca el valor de la pesca. El ganadero es el dueño de la tierra y/o de los animales. Salvo en un proceso de acuicultura, el pescador no es dueño ni del agua ni de los animales. Es una diferencia enorme. Esta actividad está sujeta a un contrato a término, se depende de la evolución de los recursos que no los maneja quien pesca y algunos recursos se administran entre dos países o una mayor cantidad como pasa con la merluza negra o el atún. La producción pesquera es basada en estimaciones, es muy sencillo saber cuánto ganado se tiene en el campo y planificar la producción y extracción, pero en la pesca es complejo administrar recursos marinos que no se ven, hay que hacer un modelaje, estimar y así definir cuánto se puede extraer.

¿Y cómo están las empresas en este sector?

Siempre hay quejas, siempre se quiere más, en una actividad con escenarios complejos y por poner un ejemplo está lo que sucede en el puerto. Existió hasta hace pocas semanas una zona exclusiva para la flota nacional con condiciones muy favorables para los armadores, pero ahí se va a instalar el puerto de UPM, por lo tanto se sacaron todos los barcos y hay un proyecto que va a demorar cuatro años, por lo menos, para hacer otro puerto en Capurro para la flota pesquera nacional y extranjera. Mientras hay que operar en otros muelles y eso ha incrementado los costos, un problema que quizás termine sirviendo para ambientar una actividad mejor programada. La inversión de algunas empresas en barcos, las que se realizan y algunas prometidas, nos hacen visualizar a un sector mejor. Y a propósito de la pregunta estamos haciendo un estudio para conocer mejor todos los temas, entre ellos el del endeudamiento.

¿Qué sucede a nivel de la pesca?

Hay dos grandes grupos. Uno es la pesca artesanal, con un impacto social muy fuerte, porque se distribuyen en todo el país, en aguas continentales y marinas, es uno de los ingresos laborales más fáciles para la gente con menos recursos y menos capacitación inicial, con momentos específicos de ingresos interesantes para quien no tiene formación. Hay desde un pescador que trabaja muy artesanalmente, en barcas a remo, con una condición bastante humilde y ganancias acorde, hasta empresarios con más de una barca motorizada con ingresos superiores. No hemos visualizado problemas, salvo conflictos puntuales entre la pesca deportiva y la artesanal que estamos tratando de subsanar, o por la utilización de los puertos o conflictos entre pesca y turismo, porque en verano el pescador acá no está muy bien visto, cuando en otras zonas del mundo es parte de los ingresos del turismo. En la pesquería industrial, venimos en uno de los mejores años en algunas especies y se viene pescando relativamente bien.

¿Qué sucede con los mercados?

Casi toda la producción se exporta y no tenemos problemas de acceso por temas de sanidad. Hemos tenido hasta 80 mercados abiertos, no hay ninguno cerrado. Sí hay problemas de comercio, el pescado llega a determinados lugares con un valor que no es competitivo. Argentina devaluó y es un problema que se suma. La verdad es que tenemos un buen producto que más lento, menos lento, está saliendo. Brasil es el principal comprador, China es el segundo. Y merluza y corvina son los principales rubros exportados.

¿La acuicultura ha progresado?

Las cifras de FAO muestran que desde fines de los 90 la pesca extractiva se ha mantenido estable y la acuicultura desde muy bajos valores llegó a 2016 a un 50% de la producción mundial. Acá hay enormes superficies de espejos de agua para realizar esta actividad, tenemos algo de experiencia, particularmente desde esta institución hemos desarrollado actividades generando paquetes tecnológicos y hasta hemos puesto al producto en un plato, pero para muchas de las especies con más salida las condiciones del clima de Uruguay no son las mejores y se encarecen los procesos. Tenemos todo bastante ordenado desde el punto de vista jurídico para la acuicultura y ahí asumo parte de una responsabilidad: la institución debería haber hecho mayores esfuerzos en la promoción. Uruguay tiene dos productores de caviar, que además venden la carne del esturión y es el mayor productor de la región sur de ese producto, cifrando varios millones de dólares, tenemos una ley que abarca la promoción y el fomento pesquero y la acuicultura, pero no hemos logrado que se entienda que es parte de la industria agropecuaria para que obtenga beneficios impositivos.

¿Ha mejorado el consumo?

A nivel mundial, es el consumo de proteínas que más crece. En los últimos años la carne procedente de todos los animales terrestres creció 2,8% y el pescado 3,2%. En Uruguay estamos mal, el promedio mundial es 20 kilos por persona por año y estamos entre siete y nueve kilos. Es una lucha que hay que hacer sabiendo que el mayor consumo de pescado estará sujeto al menor consumo de otras proteínas. Salvo en determinados momentos, acá no ayuda que la carne de vacuno es muy abundante y a precios menores que los del pescado. No es una batalla sencilla, pero hay que hacerle caso al médico que por algo incluye en la dieta al pescado con tanto énfasis. Hay que trabajar en un ámbito cultural como el que se busca con el programa de alimentación escolar y principalmente desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

¿Por qué este sector merece un mayor respaldo?

Es una actividad productiva sin significación en el PBI y menos lo será el día que esté UPM 2, pero Uruguay posee una flota artesanal de gran impacto social y una flota industrial en aguas nacionales e internacionales, hay convenios con Argentina y se dan casos de flota en el Atlántico, la Antártida y en el pasado en los océanos Índico y Pacífico. Es un sector que puede acceder a zonas de ultramar y marcar una presencia del país y es un sector que ayuda al control de la soberanía nacional. Hay una larga historia generando un montón de investigación e información que es un patrimonio. Y está el valor de la mano de obra. En lo artesanal hay alrededor de 650 permisos en todo el país y por lo tanto, como se involucra muchas veces a toda una familia, hablamos de 2.500 personas, más todo lo que se genera en forma indirecta. Luego tenemos las plantas pesqueras, que hay menos en tierra, pero están todas las que hay en los barcos pesqueros. Las de tierra, algo muy valioso, están dominadas mayoritariamente por mujeres y muchas son jefas de hogar. Y cada barco que sale al mar, hay 55 ahora, tienen de ocho a 25 personas y están fuera de puerto pocos o muchos días y todo eso genera mucha demanda de servicios, así que es mucho lo que esta actividad derrama económica y socialmente. La cifra que se refleja a través de las exportaciones es pequeña, lejos está de demostrar todo lo que la pesca genera.

Diego Battiste

Perfil

Datos: Nació el 22 de octubre de 1959, en Tacuarembó.

Familia: Es casado y tiene cuatro hijos.

Responsabilidad: Es presidente del Subcomité de Ecosistemas en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.