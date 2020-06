Diputada de Cabildo Abierto: "No sirve diferenciar homicidio de femicidio"

La diputada suplente de Cabildo Abierto, Inés Monzillo, se refirió este lunes en una sesión especial de la Cámara de Representantes a lo que entiende por violencia de género y feminismo. La sesión se llevó a cabo a instancias de la legisladora frenteamplista Cecilia Bottino, quien pidió la semana pasada exponer sobre la violencia basada en género y la declaración de emergencia nacional.

Bottino expuso durante veinte minutos sobre la violencia estructural hacia las mujeres, motivada por los "hechos de público conocimiento" relacionados a la cantidad de femicidios en el país.

Así como Bottino hizo su exposición, también lo hicieron otras legisladoras del Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto.

Cuando llegó su turno, Monzillo —suplente de Carlos Testa— dijo que el "feminismo de género" no la representaba y que entiende que hay una "tendencia a generar o inculcar el odio hacia los varones".

"No sirve pedir penas más duras o diferenciar homicidio de femicidio. Es demostrado que las denuncias las mismas víctimas las retiran y otras veces se hace un uso abusivo de las mismas", leyó la legisladora durante su exposición.

Monzillo señaló que es necesario recuperar los "valores de familia" que se "han perdido", para poder criar "niñas fuertes, independientes y seguras". "Luchar por los derechos de todas las personas, sin importar sexo, raza o religión", agregó.

En otro pasaje de su exposición, la legisladora de Cabildo Abierto pidió no incluir a todas las mujeres en "guerras personales". "No necesitás un motín de mujeres para hacerte respetar. No luches por un feminismo de género que lo que busca es que te liberes de la opresión del hombre para ser dominada por una ideología que te obliga a pensar de una forma", señaló.

La diputada consideró también que la "llamada" violencia de género "no se frena con una marcha por 18 (de Julio) insultando a los hombres, grafiteando paredes o haciendo jingles pegadizos".

La diputada del Frente Amplio y candidata a la Intendencia de Paysandú, Cecilia Bottino, afirmó en su exposición que los nueve femicidios que se produjeron a lo largo de 2020 "lamentablamente" muestran que la "violencia estructural de la que mujeres, niños y niñas son víctimas sistemáticamente no puede ser jamás algo de segundo plano". La exposición de la legisladora se produjo minutos antes de que la Cámara de Representantes comenzara a discutir el ingreso de la Ley de Urgente Consideración, que tiene 30 días para ser aprobada en Diputados, luego de pasar por una comisión especial. "Soslayar la temática ejerciendo otras formas de violencia machista a través de la invisibilización es algo que queríamos evitar, por lo que propusimos traerlo hoy al pleno", argumentó la legisladora.