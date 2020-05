Cabildo Abierto quiere prohibir la plantación de eucaliptus en los "mejores campos del país"

Cabildo Abierto quiere limitar la plantación de eucaliptus en Uruguay y prohibirla en aquellos suelos donde están los "mejores campos del país".

Los legisladores de este partido presentaron un proyecto de ley para que esto se concrete, anunció el senador Guido Manini Ríos en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo).

El excomandante en jefe del Ejército explicó que no se opone a la Ley Forestal de 1987, pero cree que "todo tiene su límite" y que en este tema se "le va el futuro del Uruguay en las próximas décadas".

"Estamos totalmente en contra del modelo de país celulósico, del país transformado en un gigantesco bosque en manos de cuatro o cinco multinacionales, con un par de miles de empleados y la gente corrida de los campos", dijo.

"Creemos que la producción de alimentos va a ser la gran riqueza del Uruguay, mucho más que lo que fue el petróleo en su época en otras zonas del mundo. Y si nosotros seguimos tapando de eucaliptus el país, seguimos expulsando a la gente de campo, seguimos perdiendo el oficio de campo (...), cada vez vamos a ser más débiles", argumentó Manini Ríos.

Manini Ríos adelantó que Cabildo Abierto no votará algunos artículos de la ley de medios y que tampoco acompañará la desmonopolización de los combustibles si –después de haber negociado la reescritura del artículo 230 de la LUC en la interna de la coalición– al partido no le convence la propuesta.

"El objetivo tiene que ser la baja del precio del combustible, no cambiar un monopolio por otro, que es lo que va a pasar si no tomamos los recaudos", dijo en En Perspectiva. Y agregó que está convencido de que va a prosperar la propuesta de convocar a una “comisión de expertos” similar a la que discutirá la reforma de la seguridad social, que es compartida por el Partido Colorado y el Partido Independiente.

Llamado a sala por UPM

El senador defendió la intención de los diputados de Cabildo Abierto de llamar a sala a los ministros Azucena Arbeleche (Economía), Luis Alberto Heber (Transporte), Omar Paganini (Industria) e Irene Moreira (Vivienda) para que expliquen el contrato entre la empresa UPM y Uruguay.

Manini Ríos dijo que el acuerdo fue indecoroso y bochornos, por lo que "más que nunca es necesario que el Parlamento reciba del gobierno la explicación de todos los términos de lo pactado con la empresa". "Lo que nosotros queremos es que los ministros expliquen al pueblo uruguayo (...) todos los términos del contrato, para terminar con suspicacias, suposiciones y especulaciones", aseguró.

Incluso, cree que la posición crítica del partido pudo haber influido en la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno y la empresa que instalará la tercera planta de celulosa en el país.

"Creo que hasta se puede especular que nuestra posición crítica –porque en definitiva somos los únicos que levantamos la voz crítica desde el sistema político– en cierta forma pudo haber presionado a la propia empresa a terminar de firmar", valoró en la entrevista con Radiomundo.

"Si el ambiente fuera de total aceptación y aplauso a la empresa, tal vez tuviera menos disposición a conceder nada nuevo. No me cabe duda de que nuestra posición apuró a la empresa a una vez por todas conceder lo que estuvo dispuesta a conceder", dijo sobre el acuerdo que, según el gobierno, supone un ahorro de más de US$ 250 millones.