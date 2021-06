Diputada de Cabildo Abierto: "por un voto crucifican a generaciones de hombres”

“Parece que soy la única que tiene un hijo varón y no le veo ningún futuro en este país. Estamos peor que antes”. La frase pertenece a la diputada Inés Monzillo (Cabildo Abierto), que este miércoles cuestionó a los que “por un voto que no les va a llegar, están crucificando a generaciones de hombres”.

Sus afirmaciones están relacionadas con la resistencia que en el Parlamento generan dos proyectos de ley que plantean la tenencia compartida de los hijos entre ambos padres en caso de divorcio.

Parece que soy la única que tiene hijo varón y no le veo futuro ninguno en este país??

Estamos peor que antes!!!

Quizás si usan su media neurona, se dan cuenta que los hombres también votan.

Votamos un cambio. Den una señal por lo menos. — Inés Monzillo (@ines_monzillo) June 15, 2021

Monzillo siguió con sus críticas en el espacio previo a la sesión de este miércoles en Diputados para mostrarse extrañada por el hecho de que ningún legislador varón se haya pronunciado sobre el tema.

La diputada se preguntó si ninguno de sus colegas es padre y ha transitado por el camino del divorcio. También si ninguno tiene un régimen de visitas.

Monzillo también ironizó sobre si las legisladoras mujeres que no aprueban los proyectos de tenencia compartida, y tienen hijos, consideran que sus actuales parejas son potencialmente violentos. “¿Sus casas son una excepción?. Como no me toca, miran hacia otro lado, porque supuestamente atrae votos”, expresó.

Sus dichos generaron un fuerte rechazo desde la bancada del Frente Amplio al punto que la presidenta en ejercicio de la Cámara, Elsa Capillera, correligionaria de Monzillo, tuvo que llamarle la atención por hacer alusiones personales.

Uno de los proyectos de ley fue presentado por Cabildo Abierto y el otro por el Partido Nacional, pero están lejos de reunir consenso en la coalición de gobierno.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero (Partido Independiente), había cuestionado las iniciativas en una comisión del Senado, lo que valió duras críticas de varios senadores oficialistas. Según La Diaria el cabildante Guillermo Domenech la tildó de “prejuiciosa” en tanto la nacionalista Graciela Bianchi lo acusó de basarse en la “ideología de género.

El Frente Amplio rechaza en forma unánime los proyectos.

Monzillo cuestionó que, luego de una separación, “siempre se considere que el padre es el violento”. Citando cifras del Sistema de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), la diputada dijo que el maltrato físico contra los niños “es ejercido mayoritariamente por la madre”, el abuso sexual, por su parte, viene en su mayoría “entre la madre y su pareja”. También la explotación sexual de los menores.

La legisladora defendió que, al estar el menor la misma cantidad de tiempo con cada progenitor, es mayor la posibilidad de prevención de maltrato o abuso.

“Se pide que el hombre se involucre en las tareas del hogar y el cuidado de los niños para que la mujer tenga sus espacios”, dijo. Así, se preguntó por qué motivo esto cambia en la separación. ¿”La mujer ya no necesita más espacios? ¿Debe abandonar todo para criar a sus hijos? ¿el motivo principal es obtener la pensión alimenticia?”.

Monzillo sostuvo que esas madres, “luego de haber denostado al hombre, no piensan en sus hijos y no les importa que sean huérfanos de un padre vivo”.

A las mujeres que se niegan a la tenencia compartida por seguir una “corriente feminista”, Monzillo les pidió ponerse en lugar de los hombres. “No debería haber una guerra cuando hablamos de niños”, sostuvo.

Apuntó además contra los hombres “que no se hacen escuchar, por no ir contra las corrientes feministas por miedo a perder un voto”, a los que les envió un aviso: “Sepan que mañana pueden ser ustedes, pueden ser sus hijos”.

Monzillo pidió legislar con la razón” y dejar de hacerlo por “órdenes impuestas”, escuchando a los verdaderos involucrados.

La diputada de Cabildo Abierto optó por cerrar su intervención con una frase de Martin Luther King Jr: “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”.

Monzillo se hizo conocida el año pasado cuando, en otra intervención en Diputados, había señalado que “el feminismo de género no me representa”, al afirmar que muchas veces se hacía un “uso abusivo” de las denuncias por violencia de género.