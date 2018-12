Diputado ampliará denuncia penal contra Murro por el préstamo de Inefop a Envidrio

El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, anunció que en las próximas ampliará la denuncia penal contra el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ante las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que señalan que el ministro intercedió para que el Inefop le otorgara un crédito de US$ 1,6 millones a Envidrio, luego de que en 2017 el Fondes rechazara prestarle más dinero a la empresa autogestionada por sus trabajadores que ya le debía US$ 11,5 millones por falta de garantías suficientes.

"El ministro Murro tenía plena conciencia de que Envidrio estaba en una situación de moroso con el Estado y no presentaba las condiciones mínimas requeridas para un nuevo préstamo. El Ministro de Trabajo aparece ahora como el responsable ya no sólo de todo lo ocurrido en la órbita del Fondes en este último período sino también en el préstamo indebido por U$S 1.645.000 del Inefop a Envidrio”, aseguró Goñi en un comunicado de prensa.

A su vez, el legislador afirmó que a raíz de las declaraciones del presidente del Inefop quedó demostrado que el préstamo a Envidrio se otorgó "sin ningún informe o análisis crediticio, lo que constituye una acción arbitraria, abusiva y con un grave daño al Estado".

Según habían explicado los directivos de la cooperativa, cuando declararon este miércoles como indagados, la necesidad de pedir un nuevo préstamo surgió cuando en octubre de 2016 el horno de la planta dejó de funcionar, lo que llevó a que los 120 trabajadores de la firma quedaran en seguro de paro. Para aquel entonces, la cooperativa ya había recibo préstamos por un total de US$ 11,5 millones de parte del Fondes, una financiación que le había permitido iniciar la construcción de una segunda planta en el Parque Tecnológico del Cerro.

Sin embargo, aquella obra aún estaba incompleta, por lo que consideraron que la solución sería obtener US$ 1,2 millones para terminarla. Como el Fondes había aumentado las exigencias para otorgar financiación, les negaron el dinero, lo que los obligó a salir a buscar financiación.

“Por ese motivo golpeamos varias puertas: Ministerio de Trabajo, de Industria, ANDE, PIT-CNT, el Parlamento y también en el Inefop donde se hace una solicitud de un préstamo para terminar el montaje que nos faltaba”, contó un directivo que declaró este miércoles como indagado en el juzgado de Crimen Organizado.

Los trabajadores pidieron US$ 1,2 millones, pero el organismo decidió dar US$ 1,64 millones, en función de un informe elaborado por técnicos del Latu, quienes consideraron que solo con ese monto lograrían poner en marcha la planta.