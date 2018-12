El día que Murro homenajeó a tres históricos empresarios

Llegó casi una hora después de lo pactado y entró rápido. El viernes fue un día agitado para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Venía de la planta La Tablada de ANCAP donde estuvo negociando desde temprano por el conflicto en la distribución de combustible.

En la sala de actos del Ministerio de Trabajo lo esperaban tres dirigentes históricos de las cámaras empresariales: Ignacio Otegui, Julio Sánchez Padilla y Mario Menéndez. Los tres se retiraron de la actividad gremial este año.

Murro los convocó para homenajearlos, algo poco habitual. Es casi inédito que una autoridad de gobierno reconozca la labor de empresarios en un acto público. “Es un honor y una satisfacción. Lo hago con absoluta convicción. Sentíamos la necesidad de hacer este reconocimiento a gente que se ha caracterizado por su vocación de diálogo y negociación colectiva. (…) Son buena gente. Reconocerlos es una obligación”, dijo Murro.

Menéndez estuvo al frente de Cambadu por 21 años. Otegui asumió la dirección de la Cámara de la Construcción en 1992 y un año después enfrentó una huelga en el sector que duró 83 días. Se mantuvo en el cargo por 23 años durante dos períodos. Sánchez Padilla fue uno de los referentes de la Cámara del Transporte del Uruguay desde casi que desde su fundación.

Los elogios no solo vinieron desde el gobierno. También el presidente del PIT-CNT , Fernando Pereira destacó la conducta y la “forma democrática” de actuar que siempre tuvieron los tres en las relaciones laborales.

Pereira apuntó a que tanto sindicalistas como empresarios podrían aprender de los homenajeados. “No soy quién para recomendar a los empresarios lo que tienen que hacer, pero sí les recomendaría a los sindicalistas que hagan charlas con estas tres personas. Para escuchar lo que no quieran oír, pero también para escuchar lo que les va a servir”, dijo Pereira.

Entre el público seguían con atención la ministra de Industria,Carolina Cosse y el dirigente del Sunca Oscar Andrade, hoy candidatos del Frente Amplio de cara a las elecciones presidenciales de 2019. También había autoridades del Banco de Previsión Social y otros dirigentes de las gremiales empresariales.

Menéndez fue el primero de los homenajeados en hablar y también el más breve. Destacó la importancia de alcanzar acuerdos. “Así es como debe ser la vida. No sirve de nada pelearse”, dijo.

Enseguida fue el turno de Sánchez Padilla, el único que se puso de pie para hablar. Se mostró sorprendido por las palabras del presidente del PIT-CNT y por el homenaje que según dijo, no esperaba. “Lo felicito por la decisión tomada. (…) Me queda muy poco y esto es sentirse a pleno. Me siento como el mejor ser humano de este bendito país”, dijo Sánchez Padilla.

“Viva Uruguay, viva Uruguay”, repitió a los gritos y se despidió en medio de un fuerte aplauso.

El último en hablar fue Otegui. Dejó en claro que no volverá a la cámara , aunque dijo que seguirá colaborando con los empresarios jóvenes que están hoy al frente de la gremial de la Construcción. Recordó la huelga de 1993 y llamó a trabajar para evitar que ese tipo de cosas se repitan en el futuro. “Tenemos una industria fuerte. Hay que pensar en la industria del futuro, a uno, a dos, a diez años y generar capacitación. Es parte de las cosas que nos permiten avizorar con más inteligencia el futuro”, finalizó Otegui.

En la puerta del salón lo esperaba Andrade. Después de saludarse se sentaron en un pequeño banco de madera. Como en los viejos tiempos todavía tienen cosas que resolver.