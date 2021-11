Diputado del FA acusa a Robert Silva de hacer "marketing político" para "esconder recortes"

El acto de presentación de plan de transformación educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), liderado por el presidente del Consejo de Educación Inicial (Codicen), Robert Silva, provocó la reacción de la oposición. Mientras que en la puerta de ingreso a la Torre de Telecomunicaciones, donde se desarrolló el evento, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue recibido por un grupo de profesores de UTU que le reclamaron por los recortes en la educación, dentro del Frente Amplio criticaron la exposición de Silva. "Fue un acto de marketing político para esconder lo que sucede con los recortes", dijo el diputado José Carlos Mahía a El Observador.

Durante la exposición no se hicieron grandes anuncio ni se propusieron metas concretas a lograr en los próximos años, sino que se hizo un repaso sobre las líneas de acción que se había planteado la gestión. Al comenzar el acto, Silva invitó a tres docentes de diferentes subsistemas a que contaran como había sido su experiencia en el último año a modo de testimonio. Los elegidos fueron Carla Almada, del centro educativo María Espínola de Bella Unión, Enrique Silva, del Jardín de Infantes de Vista Linda (Canelones) y Laura Silva, docente egresada del Instituto de Formación Docente de Paysandú.

Luego de esas tres exposiciones, Silva volvió a insistir en darle más autonomía a los centros educativos y dio cifras de deserción estudiantil y datos de la Prueba Aristas, que ya habían sido mencionadas en el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED), presentado la semana pasada. Además hizo hincapié en cómo los resultados están marcados según el contexto socioeconómico. "Esta cifras nos tienen que llevar a la acción, a la reflexión y a llevar adelante la Transformación Educativa", aseguró.

A su vez, volvió a resaltar la creación de los Centros María Espínola y señaló que esperan llegar a 30 centros en 2022 "con docentes efectivos, equipos directivos formados, articulación entre las distintas disciplinas, coordinación de actividades deportivas, con docentes de tecnología trabajando con el Plan Ceibal y con tres comidas diarias".

La nueva mención a los Centros María Espínola irritó a Mahía. "No hay nada nuevo. Son 12 centros ubicados en algunos puntos del interior que no tienen una gran innovación en materia pedagógica. La base curricular viene de un plan del gobierno anterior. Además, ¿Cuántos centros tiene Uruguay en total? Estos son 12", señaló y agregó que esa cantidad prácticamente no produce "impacto educativo".

"Fue una operación marketinera más para esconder el recorte presupuestal de la educación y la ausencia de los cambios que prometieron para transformar la educación", afirmó.

En su discurso, Silva había dicho que los sindicatos "están mintiendo" cuando afirman que hay un recorte de gastos en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).

"Acá hay mucho relato, hay muchas cosas que se dicen que lamentablemente pretenden sembrar el terreno con falsos relatos que quieren amedrentar la toma de decisiones y la necesaria transformación educativa", dijo.

Un evento para contar "la dramática situación de la educación"

Consultado por El Observador, Silva sostuvo que "el objetivo no era anunciar cosas específicas" ni "improvisar" con cosas que estuvieran por fuera del plan de acción. "La idea era que la gente tomara conciencia de la dramática situación de la educación de este país, de las cifras de abandono, de inequidad interna del sistema. Era contar lo que habíamos hecho hasta ahora y por donde vamos a seguir avanzando para llevar adelante la transformación educativa", aseguró.

"Cuando dicen que las cosas no se hacen...vinieron personas de los Centros María Espínola y contaron lo que se está haciendo. Vino una encargada de formación docente y contó los cambios que se están implementando. Era contar que seguimos por esta línea y por este camino", afirmó.

En cuanto a los Centros María Espínola, Silva sostuvo que tendrán "más impacto que los siete centros educativos de tiempo completo que el Frente Amplio hizo en 15 años de gobierno". "Nuestros centros toman los tres grados. 1ero, 2do y 3ero. Toman todo el centro y lo transforman", detalló.

"En la administración anterior si hay algo que no hubo fue un cambio curricular. Se hizo un marco de referencia que no lo aplicó nadie. Nosotros sin perjuicio tomamos esa base y a partir de ahí estamos trabajando y tomando otros insumos. Queremos cambiar planes y programas que no se ha hecho nada. El bachillerato es de 1976. Y el ciclo básico de 2006. Esas cosas hay que transformar y cambiar", afirmó