Directores y directorios: el nuevo libro uruguayo que todo empresario debería tener en su mesita de luz

Las primeras devoluciones que Hugo Benedetti recibió de su más reciente libro le hicieron darse cuenta de que su impacto y radio de interés era mayor al que esperaba. “Directores y Directorios” de la editorial Paidós toca temas sensibles y fundamentales sobre el día a día de lo que le sucede a quienes están en la cima de las empresas, y eso importa a quienes lo viven y también a quienes no pero quieren entender más sobre su contexto. ¿Cómo formar equipos de alta competencia? ¿Qué tipos de directorios existen?¿Qué cualidades no le pueden faltar a un líder?¿Cómo tomar decisiones?¿Qué amenaza a los líderes? Estas preguntas, y muchas otras, se responden en el correr de las 212 páginas del libro que se sustenta en casos prácticos, sin tecnicismos ni palabras rimbombantes.

Benedetti busca en su fructífera carrera como ejecutivo, director, accionista e inversor diferentes ejemplos que grafican la teoría y le ponen nombre a los problemas cotidianos.

A continuación, la conversación que Café & Negocios mantuvo con el autor.

“Directores y Directorios” es un libro muy práctico, casi un manual, y comparte mucha de sus experiencias, ¿le costó dar su visión en un mundo tan hermético como el empresarial?

En ese sentido, yo creo que poco a poco se va dando un cambio cultural en el empresariado. En general el empresario uruguayo durante muchos años no fue de hablar mucho de su modus operandi, de sus secretos. Yo creo que todo eso se ha ido superando. En la medida en que los empresarios han ido transparentando su imagen y convirtiéndose en figuras públicas creo que todo el mundo está más dispuesto a compartir conocimientos o experiencias.

Yo siempre tuve como un principio eso de escribir para tratar de transferir experiencia y entusiasmo.

Todo lo que yo aprendí en el mundo de las empresas lo aprendí fundamentalmente porque hubo gente que tuvo la generosidad de transmitirme conocimientos, más allá de los cursos, los libros y la educación formal.

El haber tenido la oportunidad de trabajar en empresas importantes, con ejecutivos importantes, al lado de empresarios de fuste, todo eso te va exponiendo a muchas experiencias nutritivas. Tengo cero apego a los secretos o al egoísmo que implica quedarse con conocimiento, me parece que eso sería una mezquindad.

¿Le hubiera gustado tener un libro como este cuando empezó su recorrido profesional?

Me has sacado las palabras. La primera vez que tuve el libro en mis manos pensé: "¡qué bueno hubiera sido tener esto hace 25 años!". El hecho de que sea algo práctico, que vuelva evidencia, resolución de temas, me parece que es como una curva de aprendizaje que se te hace más llevadera o más corta cuando tenés la oportunidad de tener algo así.

Cuando lo empecé a escribir me parecía que era un libro que iba a estar dirigido muy a la cumbre de las organizaciones. Después me di cuenta de que no, que hay muchas cosas que son de la práctica para la vida empresaria y la vida de las organizaciones, estés en el nivel que estés.

En Uruguay donde hay tantas pymes, ¿considera que el libro las puede ayudar a diagnosticarse y también a profesionalizar una forma de dirección que se ajuste a sus necesidades?

El tema va por ahí sí. Uruguay, a su paso, está en una etapa de profesionalización de sus empresas. En los últimos años se habla cada vez más de lo que es el gobierno cooperativo, de las necesidades de perfeccionarse y de ir incorporando a los cuadros gerenciales en todo lo que son los conceptos de igualdad de género, liderazgos, equipos, etcétera. Este libro pretende ser una contribución en esa dirección. Pretende ser un incentivo más para quienes conducimos organizaciones para que mejore nuestro diagnóstico sobre el contexto en el que nos encontramos. Creo que se proporcionan herramientas prácticas para avanzar en ese camino de profesionalización.

Las ganancias de" Directores y Directorios" por concepto de derechos de autor serán donadas por IBF Negocios—empresa dirigida por Benedetti— a la fundación Teletón y a la fundación Pérez Scremini.

En varios momentos hace hincapié en las competencias clave que son necesarias para dirigir un colectivo, ¿cómo ve a los directores uruguayos en este sentido?

Me parece que hay dos o tres procesos de mejora que se van llevando a cabo en paralelo que son estos que mencionábamos. A través de los años todos los que tenemos responsabilidad en el liderazgo de organizaciones estamos aprendiendo a trabajar en equipo. Con el correr de los años las organizaciones van pasando de esquemas de conducción más individuales y autónomos a otros más colectivos y en equipo. Todos hemos ido aprendiendo a valorar el rol del equipo, hemos aprendido cómo se arma un equipo—de hecho, en el libro hay un capítulo exclusivo sobre cómo se arma un equipo de alta competencia—.

Las habilidades que tienen que ver con la interfaz humana, con el liderazgo, incluso los diferentes atributos de personalidad y carácter que es interesante combinar en un equipo. Me parece que las empresas en Uruguay vienen recorriendo ese camino, si yo comparo la actualidad con mis inicios en la empresa hace 30 o 35 años los estilos de conducción eran de una base más individual.

Hoy se manejan más conceptos colectivos y creo que hay un proceso de mejora en ese sentido.

También hace hincapié en la importancia del carácter y la personalidad en un líder, incluso frente a las habilidades académicas. ¿Qué tanto impactan esos atributos humanos en el éxito de un equipo y de una empresa?

Me animo a decir que un 40% del libro habla de las habilidades que requiere un alto ejecutivo para llevar un equipo de dirección adelante. Son temas de interfaz humana, relacional, liderazgo. A medida que se van ocupando posiciones cada vez superiores los atributos de carácter y personalidad se van tornando esenciales.

En la cima de las organizaciones no van a encontrar gente que impone el buen vínculo con ellos o la relación con ellos, eso tiene un esfuerzo mucho más importante en los estadios medios de la pirámide.

En las altas esferas te vas a encontrar con gente de personalidad muy fuerte, con carácter fuerte, individuos exitosos, muchas veces con egos muy voluminosos. Yo siempre digo que en las altas esferas no vas a encontrar mansos corderitos, hay más tiburones que delfines; más halcones que palomas. Tienen atributos muy marcados de carácter, y requiere de habilidades superiores de relacionamiento porque te tenés que relacionar bien con pesos pesados, no con seres humanos ordinarios que andan peleando en la mitad de la tabla. Trabajar en armonía con ellos es un desafío importante, la gestión de los egos y de las diferentes personalidades en las altas esferas es un gran capítulo. No hay que pensar que en las altas esferas es todo racionalidad, existe emocionalidad y muy fuerte.