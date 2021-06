Directorio del Partido Nacional avaló regreso de Moreira y ya hay disputa por abrirle la puerta

Los vientos de la política, siempre cambiantes y a veces imprevisibles, golpearon con vehemencia el rostro del coloniense Carlos Moreira en octubre de 2019, cuando un audio en el que insinuaba estar dispuesto a ofrecer pasantías en la Intendencia a cambio de sexo lo dejó en el ojo de la tormenta, a una semana de la elección nacional.

Pero aunque aquella turbonada lo dejó sin partido y fuertemente cuestionado ante la opinión pública, a Moreira no solo no le fue mal en esos comicios –en los que su agrupación se quedó con la banca de diputado–, sino que con el tiempo esos mismos vientos pasaron a soplar con fuerza a su favor.

En octubre de 2020, ya reelecto como intendente de Colonia, el caudillo departamental volvió "por la puerta grande" al Directorio del Partido Nacional, que lo recibió con una ovación. Y los dirigentes que un año antes habían impulsado y defendido su apartamiento "sumario", de a poco empezaron a reconocer que nadie podía arrogarse el derecho de impedir su retorno.

Este lunes, y en vísperas de lo que será la postergada renovación de autoridades partidarias –pautada ahora para el 7 de agosto–, el Directorio del Partido Nacional trató formalmente el planteo de una eventual reafiliación del cuatro veces intendente, y ratificó que existe luz verde en caso de que decida "volver a su casa".

El presidente del Directorio, Pablo Iturralde, dijo a El Observador que este lunes realizó el planteo luego de que "varios dirigentes" le manifestaran "interés en saber cuál era la situación de Moreira" y después de tomar contacto con el propio involucrado, quien ha manifestado su disposición a retornar en algún momento al partido.

"Hay consenso importante de que puede volver cuando él quiera", remarcó Iturralde, que además de hacer consultas con los referentes del partido, se reunió con la comisión de ética, que no puso reparos a un eventual retorno.

"Me reuní con la comisión de ética y analizamos debidamente las eventualidades de reingreso. Hubo cuatro expedientes archivados; la denunciante se retiró del partido y dijo públicamente que votó al Frente Amplio; Moreira además está llevando adelante acciones judiciales porque el audio estaba editado; con todos esos elementos se analizó el tema y se resolvió que si quisiera, puede volver", afirmó Iturralde.

Trasfondo

Si bien hay consenso en que no existe impedimento a su retorno, sí existen diferencias respecto al alcance y la dimensión de la decisión del pasado lunes, así como en los gestos de acercamiento a Moreira por parte de diversos referentes sectoriales.

El senador Jorge Gandini, que participó de la sesión del directorio, dijo tras ser consultado por El Observador que a fines de mayo le trasladó informalmente a Iturralde el planteo de discutir el reingreso de Moreira, y que en la sesión del lunes, tras hacer las consultas del caso, el presidente del directorio planteó que "todos estaban de acuerdo" en ese sentido. Según Gandini, existió "unanimidad" en la decisión de "invitar a Moreira a que retorne".

Iturralde, no obstante, argumentó que la discusión no derivó en una resolución formal porque por un lado "no había cuórum", y también porque en realidad "no es algo que requiera una decisión formal expresa".

En cualquier caso, la inclusión del tema en el orden del día y el beneplácito al eventual retorno del intendente coloniense es más una cuestión de aval político, antes que un formalismo estatutario.

A eso se suman ciertas diferencias, en los últimos días, respecto a quién fue el que abrió la puerta para el retorno de Moreira. El senador Carlos Camy, hoy referente de Alianza Nacional, se reunió la semana pasada con el jerarca, publicó en Twitter una foto de la reunión, y declaró a medios locales que el directorio trataría "formalmente" su "reingreso".

"Fue dos veces intendente y dos veces senador en representación de Alianza Nacional. Es una referencia para el Partido Nacional, para Alianza y para el wilsonismo desde siempre. El Partido Nacional debe reivindicar la figura de Moreira”, afirmó Camy, quien, consultado particularmente por el caso de los audios, resaltó que se trató de "una grabación, con un manejo fraguado" y que "la Justicia ya saldó a su favor".

Gandini, en tanto, dijo que llevó el planteo al directorio, convencido de que "la formalidad tiene que coincidir con la realidad". "En octubre, después de aquel triste episodio, de todos modos la ciudadanía de Colonia votó a su agrupación; en las elecciones departamentales resultó electo por el lema Partido Nacional; y lo más importante es que todos los juicios fueron archivados, algunos se retomaron con fiscales distintos y volvieron a ser archivados, incluyendo el último que fue una denuncia del Frente Amplio, vinculada al manejo de las pasantías; por lo tanto hay que dar por superado el episodio e invitarlo a que vuelva a formar parte del partido", expresó el senador, líder de Por la Patria.

Varios dirigentes blancos dijeron a El Observador que la figura de Moreira –con sus votos en el departamento de Colonia y su capital político– ya asoma como objeto de disputa a futuro en la interna, con gestos de acercamiento por parte de referentes del sector del presidente Luis Lacalle Pou, pero particularmente del ala minoritaria del partido, que se encuentra dispersa, fragmentada, y en la búsqueda y consolidación de nuevos liderazgos.

Camy, Gandini y Moreira integraban los tres Alianza Nacional, liderada por Jorge Larrañaga, fallecido el pasado 22 de mayo.

La lista 2004, bajo la cual compareció ese sector y sus aliados, obtuvo dos bancas, cuyos titulares eran Larrañaga y Moreira. En sus lugares quedaron Camy y Gandini. Este último, tras la elección, se distanció del líder de Alianza y se dedicó a fortalecer la agrupación Por la Patria, relanzada en 2017.