Dólar subió y volvió a situarse por encima de $ 32

El dólar subió el miércoles por segunda jornada consecutiva y se negoció a $ 32,040 en el promedio interbancario.

La divisa ganó un 0,19% y de esa forma volvió a ubicarse por encima de los $ 32, franja que había dejado a comienzos de semana.

Fue una jornada de poca operativa (US$ 13 millones) y sin intervención del Banco Central (BCU). La autoridad monetaria había comprado US$ 4,5 millones el martes en una señal clara al mercado de que no estaba cómodo con un descenso del tipo de cambio por debajo de $ 32.

En la pizarra del Banco República (BROU), el dólar cotizaba a $ 31,33 a la compra y $ 32,73 para la venta, con una leve variación al alza respecto al último cierre.

Por su parte, en Argentina tras el anuncio del Banco Central (BCRA) respecto a su política monetaria para 2019 la divisa amagó con dispararse arriba de 39 pesos, pero finalmente cerró en 38,68 pesos.

El BCRA adoptó medidas que impactarán sobre las intervenciones del mercado mayorista de divisas, las tasas de referencia y las metas de la base monetaria. Esto ocurre en un contexto donde las expectativas de suba de precios muestran signos de desaceleración para los primeros meses de 2019.

Por otro lado, en Brasil el dólar ganaba un 0,38% y se negociaba a 3,8461 reales por unidad.

A nivel global, el dólar se estabilizaba el miércoles, a medida que las apreciaciones del euro y el yen perdían fuerza. El billete verde cayó a comienzos de semana tras una tregua en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que redujo la demanda de dólares como refugio. El dólar también quedó bajo presión luego de que el mercado de bonos del Tesoro envió señales de alerta sobre el crecimiento de la economía.

(Con información de Reuters y El Cronista)