Incómodo con la baja del dólar, el BCU compró para enviar señal al mercado

El dólar cerró la segunda sesión semanal con una suba mínima promedio de 0,02% para negociarse a $ 31,970 en el promedio interbancario. En la jornada hubo operaciones por US$ 17,5 millones y reapareció en escena el Banco Central (BCU) que compró US$ 4,5 millones para evitar un nuevo descenso y mantener la divisa en niveles cercanos a los $ 32. Luego de varios meses de inactividad, la autoridad monetaria dejó entrever que no está cómoda con un descenso del tipo de cambio por debajo de los $ 32. El BCU no realizaba compras directas en el mercado spot desde julio de este año.

La divisa norteamericana se mantiene en su valor más bajo de los últimos tres meses. Igualmente, arrastra un aumento anual de 11%.

En la pizarra al público del Banco República (BROU) la divisa cotizó a $ 31,30 para la compra a $ 32,70 para la venta, sin variación respecto a una jornada atrás,

Otros mercados

En Buenos Aires en el comienzo de la jornada el dólar había mostrado signos de debilidad, pronto se despertó y retomó el sendero positivo. Así fue como al cierre, la moneda estadounidense avanzó 90 centavos, hasta 37,40 pesos argentinos, en terreno mayorista.

En el minorista, el promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre bancos quedó en 38,32 pesos, frente a los 37,61 pesos del cierre de ayer. En tanto, en el Banco Nación (BNA) el billete se ofreció sobre el final del día a 38,30 pesos.

Por su parte, el dólar caía este martes por el declive en los rendimientos de los bonos del Tesoro, aumentando el temor a que la Reserva Federal haga una pausa en su ciclo de alza de tasas de interés, mientras que una inversión en parte de la curva de retorno fue vista como una alerta de una potencial recesión.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde contra una canasta de otras monedas referenciales, caía 0,20%, a 96,761, su mínimo desde el 22 de noviembre.

El billete verde, que comenzó la semana con paso débil por una tregua en la tensión comercial entre Washington y Pekín que redujo la demanda por la seguridad de la divisa, extendía su desplome mientras los inversores se inquietaban por una inversión del extremo corto de la curva de rendimiento de los bonos en Estados Unidos.

La curva entre las notas a tres y cinco años y entre los papeles a dos y cinco años se invirtió este lunes. Es la primera vez que partes de una curva de rendimiento de la deuda del Tesoro se invierten desde la crisis financiera, excluyendo los bonos a muy corto plazo.

Las continuas alzas en las tasas de interés han hecho que los rendimientos de la deuda a corto plazo sean más altos, mientras que la inflación moderada y la desaceleración de las expectativas de crecimiento económico han mantenido anclados los rendimientos a más largo plazo.

Con información de El Cronista y Reuters