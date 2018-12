Domínguez, el técnico que se formó al lado de su suegro Carlos Bianchi

“Mi modelo a seguir es mi suegro (Carlos Bianchi) porque lo tengo muy cerca y ha ganado todo. Trato no de copiar, pero sí de tomar varias cosas suyas”, dijo Eduardo Domínguez al diario Olé en 2015, apenas asumió como técnico de Huracán.

Domínguez era el capitán de Huracán cuando el futbolista uruguayo Mario Risso se incorporó al equipo de Parque Patricios en 2015. Unos días después, Domínguez era su entrenador. “Me causó gracia porque el tipo pasó de cambiarse todos los días con nosotros, de compartir cosas en el vestuario, a pararse frente al grupo. Pero Eduardo es muy inteligente y capaz, la tenía clara y me sorprendió para bien”, contó Risso a Referí desde México, donde jugó el último año y medio. Domínguez es el principal candidato para dirigir a Nacional y su contratación puede decidirse esta semana. El futbolista que fue su compañero unos días, luego su dirigido, más dos periodistas de Olé, desmenuzaron el carácter y la idea de juego del entrenador argentino.

“Cuando llegué él era el capitán de nuestro equipo, un jugador con experiencia que me recibió y me ayudó a adaptarme. Él sabía que a los extranjeros no les es fácil llegar de afuera, sin conocer a nadie; me habló y me trató muy bien”, señaló Risso, quien acaba de rescindir contrato con el Celaya de México y no tiene un destino asegurado.

El zaguero, campeón uruguayo con Defensor Sporting en 2008, recordó que a las pocas fechas de su llegada Domínguez fue nombrado entrenador del equipo y “lo manejó muy bien” porque “él tenía confianza con la mayoría de los compañeros". "Con algunos eran amigos, pero lo manejó de manera excelente; podías bromear o charlar con él, pero claro, con respeto, no era lo mismo porque pasó a ser la cabeza del grupo”, añadió.

Sobre la forma que tiene de trabajar, dijo que “explica las jugadas y si no salen, se para y arranca de nuevo”. En el trato con los jugadores es “respetuoso, si tiene que gritar porque se enoja es como todo el mundo, pero por lo general es muy educado y tiene las cosas claras”. Uno de esos momentos de bronca quedó filmado por la televisión en octubre, cuando dirigiendo a Colón le gritó “cagones” a sus futbolistas porque le dieron vuelta un partido que iba ganando 2-0.

Generalmente durante los entrenamientos los equipos realizan trabajos en las zonas defensiva, mediocampo y ataque, y aunque Domínguez intentaba estar con todos tenía su preferencia por haber jugado en la defensa, señaló Risso.

Con Domínguez como DT, el defensor uruguayo jugó un partido frente a Tigre en el primer semestre y acrecentó su participación en el segundo semestre sustituyendo al capitán Martín Nervo, quien se lesionó la espalda en el accidente de ómnibus que en febrero de 2016 trasladaba al plantel de Huracán en Venezuela y volcó tras quedarse sin frenos. Esa fue una de las experiencias traumáticas que vivieron juntos.

¿Es posible que el juego de Domínguez se adapte al fútbol uruguayo? Risso, que conoce muy bien a ambos, responde: “Es un técnico joven que tiene una idea de juego que puede funcionar en el fútbol uruguayo, con mucha intensidad, trata de tener la pelota. Siempre dicen y yo sé que el fútbol uruguayo no es fácil, que no a cualquier jugador ni a cualquier entrenador le puede ir bien, pero pienso que a él sí por la forma que tiene de trabajar, le gusta la intensidad, tener la pelota, llegar al arco y obviamente que cuando hay que defender se defiende con los dientes apretados. En el fútbol argentino los entrenadores tienen mucha presión y es muy competitivo y por ese lado cuando estuvo en Colon jugó Copa, en Huracán también, ya vivió esa presión, y creo que en Nacional, que es un club grande a nivel de América y del Mundo, va a estar preparado para afrontar ese desafío”.

Pero también es bueno conocer la opinión desde afuera de la cancha. Y los periodistas de Olé Diego Paulich y Martín Macchiavello dejaron sus impresiones sobre el técnico que encabeza el ranking para dirigir a los tricolores.

"Garra atrás y juego adelante"

Paulich dijo que Domínguez es un entrenador que prioriza el orden. "Sin ser ofensivo, suele ser mal catalogado defensivo. Plantea muy bien los partidos, es analista y preparado para identificar sus defectos y virtudes como también los del rival. Podría decirse que más de una sobremesa con su suegro, Carlos Bianchi, pareciera haber sido parte de su formación. Tuvo una muy buena etapa en Huracán, llevándolo a los primeros planos y peleando la gran mayoría de las competiciones que disputó y también fue más que aceptable lo que hizo en Colón, reinventándose con diferentes planteles a lo largo de su estadía en Santa Fe. No por nada fue mencionado como uno de los candidatos para Boca”.

Mientras tanto, Macchiavello señaló que “es complicado considerar si está preparado para determinadas circunstancias porque tiene solo tres años de entrenador en dos clubes como Huracán y Colón que son medianos, aunque también tienen presión. Lo que puede ser un buen guiño para Nacional es que ambos equipos son disparadores de buenos técnicos”.

Con respecto al modo de juego de sus equipos, Macchiavello coincidió con Paulich en que Domínguez “tiene cosas del suegro Bianchi, aunque es un poco más prolijo en defensa, no se desarma tanto y creo que tiene que ver con un gusto y años jugando de zaguero. Respecto al esquema táctico, lo va cambiando y depende de que delanteros tenga”.

En Huracán jugaba con Ramón Wanchope Abila como referente de área y le hacían el juego para él, con muchos pases largos, mientras que en Colón, con Javier Correa y Tomás Chancalá adelante tenía opciones para otro tipo de juego. “Tuvo la chance de jugar un poco más como él quiere: un equipo explosivo y muchos goles de Colón llegaron de contragolpe como estrategia de pase certero del medio hacia adelante y quedar muchas veces mano a mano arriba”, dijo Macchiavello.

Para este periodista Domínguez puede encajar bien en Nacional: “Reúne las dos características, garra atrás y juego adelante. Tiene un fútbol bastante lindo de ver sin ser (Pep) Guardiola, tiene cosas de show cuando le va bien en los números, pero tampoco se regala mucho”.

El primer encuentro con Bianchi

En una entrevista con El Gráfico, Domínguez contó cómo conoció a su esposa, la hija de Carlos Bianchi: “A Brenda (Bianchi) la conocí por medio de Néstor Godoy, que es amigo mío y uno de los mejores amigos de mi suegro. Mi primer día como yerno fue en un asado. El dirigía en España y vino a Buenos Aires para las fiestas. Me vio y me dijo: 'Hola, Eduardo, ¿vos qué hacés acá?'. En realidad, ya sabía, porque Brenda le había contado. Claro que se habla de fútbol en las reuniones familiares pero no quiero abusar y estar todo el día hinchando los quinotos. A veces le pregunto, cuando me surge alguna duda por una jugada".

Ficha

Nació el 1 de setiembre de 1978 en Buenos Aires.

Carrera como jugador: Vélez Sarsfield, Olimpo, Racing, Independiente, Independiente Medellín, Huracán (cuatro veces), Los Ángeles Galaxy, All Boys y Atlético Rafaela.

Carrera como entrenador: Huracán (2015 - 2016) y Colón de Santa Fe (2017 a 2018)

Títulos: Como jugador fue campeón con Vélez en 1998, campeón de la Copa Argentina con Huracán en 2014 y campeón de la Supercopa Argentina el mismo año.

Como entrenador: Con Huracán jugó la final de la Copa Sudamericana 2015, perdiendo frente a Independiente Santa Fe de Colombia.