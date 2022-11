"Duele": pareja de Damián Suárez cuestionó su eventual no convocatoria a la selección

La pareja de Damián Suárez, Fabiana Artigas, cuestionó en las redes sociales la eventual no convocatoria del lateral a la selección uruguaya para el Mundial de Qatar 2022, en un mensaje que fue compartido por el futbolista en su cuenta de Instagram.

Pese a que aún no salió la lista definitiva de Uruguay, se espera que se conozca este jueves, Artigas emitió un mensaje que da a entender que Suárez ya sabe que no estará en la lista de 26 convocados, luego de que en las últimas semanas no tuviera partidos en Getafe, su club, por estar lesionado.

Además, en las últimas horas ha circulado la versión de que no será citado por el entrenador Diego Alonso.

Foto: Leonardo Carreño.

El Zorro Suárez en la selección

“Que este golpe sea para levantarte más fuerte”, escribió en el comienzo del mensaje la pareja del jugador de 34 años, quien se preparaba para su primer mundial.

“Porque nada ni nadie puede hacerte dudar de tu profesionalidad. Jamás necesitaste ni dependiste del apoyo de la prensa, básicamente porque no saliste de un cuadro “grande””, dijo en referencia a que Suárez se formó y jugó en Defensor Sporting, sin pasar por Nacional ni Peñarol.

Pablo Porciúncula / Pool / AFP

“Así como tampoco dependiste del acomodo de ningún representante. Los 12 años que te mantienen en Europa es solo a base de mucho trabajo y sacrificio”, agregó.

Luego, Artigas se refirió a la no convocatoria. “Ahora duele, pero más duele la regla de medir que utilizaron para con vos”, señaló.

La familia de Damián Suárez

“Pero no te preocupes, que si la vida te tumba 10 veces más, acá voy a estar para levantare! Te amamos”, concluye el mensaje.

La publicación fue compartida por Damián Suárez en su cuenta de Instagram, con el emoji de un corazón.