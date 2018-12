Duro cruce entre sindicato portuario y legisladores que se negaron a votar un proyecto de ley incompleto

La Comisión de Asuntos Laborales del Senado recibió a una delegación del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) para discutir sobre un tema polémico que está en debate desde el anterior proyecto de Rendición de Cuentas: la obligatoriedad de abonarle 13 jornales a los trabajadores portuarios, hayan sido trabajados o no.

El artículo finalmente no fue incluido y ahora el sindicato portuario exige su pronta aplicación. Para conseguirlo, una delegación sindical pidió al Parlamento que estuviera de acuerdo con un “proyecto de ley” a iniciativa del Ejecutivo que no tenía fecha ni tampoco la firma del presidente Tabaré Vázquez, algo indispensable para la discusión legislativa.

Antes de aprobar la Rendición de Cuentas de 2017 se decidió no incluir el artículo sobre los 13 jornales y otorgar un plazo para su discusión que vence el 31 de diciembre. La redacción de ese capítulo fue cambiando hasta llegar a una última modificación.

Cuando el presidente del Supra, Ricardo Suárez, habló frente a los senadores este miércoles explicó que en negociaciones mantenidas con empresarios del sector portuario no se había alcanzado un acuerdo sobre los 13 jornales.

“Se llega por una fórmula que propone el Ministerio de Trabajo donde resume puntos de ambas partes. La ley original decía que todos los trabajadores, hicieran o no jornales, tenían que cobrar trece como modo de asegurar el salario que pretendemos. Hoy la ley cambió. Este acuerdo está contemplando el planteo de los empresarios, que es que haya una escala”, expuso.

“Hoy hay una que va del uno al cinco. Al trabajador que se lo cita ocasionalmente –entendemos que un trabajador que hace de uno a cinco jornales es muy ocasional– se le va a pagar solamente el jornal que hace y a darle la cobertura mutual correspondiente”, explicó.

El artículo no aprobado anteriormente establecía que "las empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios o extraportuarios y en muelles o explanadas deberán mantener una dotación de personal estable suficiente para asegurar los requerimientos básicos de su actividad, garantizándole a dicho personal un mínimo de 13 jornales".

El objetivo de la obligación tenía como finalidad que todos los trabajadores tuvieran acceso a la cobertura mutual. Uno de los argumentos para redactar el artículo fue que a los jornaleros o zafrales del puerto no se les permite acumular días de trabajo y aportar a la seguridad social.

Dar los nombres

En la comisión y para defender la nueva propuesta Suárez fue explícito. “Queremos decir claramente que, si después de haber negociado, este acuerdo no se aprueba, el Poder Legislativo es el que va a estar perdiendo credibilidad porque la responsabilidad va a recaer sobre ustedes”, dijo según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Y agregó: “vamos a decirles a los trabajadores: perdimos y estos son los legisladores –les diremos quiénes son– que votaron en contra”.

Allí, intervino la senadora del MPP Ivonne Passada. “No creo que sea justo y personalmente asumo que no me gustaron algunas de las palabras que se vertieron acerca de la conducta que debe tener el Poder Legislativo con este o cualquier otro proyecto de ley, respetando todos los espacios de cada uno”, indicó. La legisladora aclaró que “por otra parte, no tenemos un proyecto de ley. No sé de qué proyecto de ley estamos hablando. Hoy en comisión no tenemos un proyecto de ley. El acuerdo se realizó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero no está elaborado como proyecto”, precisó.

En ese momento, terció Juan Castillo, presidente de la comisión. Indicó que estaba el compromiso del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, de enviar la nueva normativa. Aclaró sin embargo que no había llegado. “Solo disponemos de un borrador que no tiene la firma del presidente (Tabaré Vázquez). Hasta que esa firma no esté, no es un proyecto de ley que habilite la discusión en este momento”, explicó.

Luego de su intervención fue el turno del senador del Partido Nacional Álvaro Delgado. “Se está repartiendo ahora un proyecto de ley. ¿Ingresó este proyecto”, preguntó. La respuesta de Castillo fue negativa.

“¿Lo trajo ahora el sindicato? Creo, con toda honestidad, que es poco serio el tratamiento de este tema. Quizás comparto la solución, pero no estoy hablando de la solución, sino de la forma. Es poco serio que venga un sindicato, por más legitimidad que tenga, y traiga un proyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, cuestionó.

“Con mucho gusto vamos a estudiar esto, pero formalmente no existe, es una propuesta. Para el Parlamento, hasta que no ingresa con la firma del presidente de la República y el ministro del ramo, es un papel o un memorando. No les estoy imputando a ustedes la falta de forma, sino al Ministerio de Trabajo”, añadió.

Luego de los comentarios de los senadores, Suárez modificó su postura. “Pedimos disculpas a los señores senadores si dijimos algo que ofendió. Quisimos ser lo más cuidadosos posibles con las palabras, por lo que nos extraña que alguien se haya ofendido. Pero a veces las cosas están muy a flor de piel”.

Minutos después finalizó la sesión, los legisladores agradecieron la presencia del sindicato y se dispusieron a recibir a otra delegación.