El doble discurso del gremio de Ancap sobre el desabastecimiento de combustible

El sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) cuestionó la medida realizada la semana pasada por los transportistas —que son propietarios de los vehículos— que cargan combustible en la planta de La Tablada y generó desabastecimiento en las estaciones de servicio en todo el país. El reclamo fue por el accidente de un trabajador, pero el gremio se desmarcó de la acción realizada. Sin embargo, el año pasado y también meses atrás, en medio de reivindicaciones por el mantenimiento del servicio médico de la empresa pública y otros reclamos efectuó medidas que impidieron la carga normal de combustibles y provocaron desabastecimiento en la población. En ese momento el Poder Ejecutivo tomó la misma decisión que esta semana: decretó la esencialidad del reparto de combustibles y los trabajadores debieron retomar las tareas y cumplir con la carga a los camiones.

El jueves pasado la Unión de Transportistas de Combustibles (UTC) efectuó un paro en la planta de Ancap de La Tablada luego que un fletero sufriera un accidente. La medida resintió la carga de combustibles que rápidamente se trasladó a las estaciones de servicio.

Tomando en cuenta el desabastecimiento a la población, este lunes el Poder Ejecutivo decretó la esencialidad del servicio. La decisión fue comunicada al mediodía por la ministra de Industria, Carolina Cosse, en rueda de prensa.

Indicó que la esencialidad se aplicaba a la “distribución, carga, transporte de combustible y derivados, y de servicios que asegure el pleno funcionamiento de la disponibilidad”. Complementó que “si uno la afecta, como está afectada, se empiezan a afectar cuestiones que tienen que ver con educación, salud y eso no me parece que esté bien".

El mismo día, el presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, se refirió al tema en un artículo publicado en la página web del Pit-Cnt.

El dirigente consideró que “la medida adquirió características de paro patronal y apunta contra el gobierno. Tomamos distancia porque no se puede tomar a la población de rehén”, afirmó.

Rodríguez explicó que el viernes se realizó una reunión con participación de representantes del Ministerio de Trabajo y la cartera de Industria y allí se acordó crear un ámbito para encontrar soluciones en el área de seguridad laboral.

“Por esta razón, no entendemos los motivos que llevaron a seguir con las medidas que llevaron al desabastecimiento de combustible”, dijo. Más adelante, el sindicalista señaló que “el desabastecimiento se pudo haber evitado. Desde nuestra organización hicimos todo lo posible para que se pudiera abastecer. Nos comprometimos a trabajar el sábado y solo concurrieron cinco camiones a cargar. Porque una cosa es solidarizarse con el trabajador y otra muy distinta es tomar a la población de rehén”, cuestionó.

En la misma línea, añadió que “partimos de la base de que debe primar el interés general sobre el particular y por eso no entendemos la magnitud de la medida que trajo el desabastecimiento”. Por último, sostuvo que “lo que vemos es la puesta en práctica de una demostración de fuerza desmedida por parte de la patronal. Este tipo de demostraciones realizadas en otros países no fueron buenas para la democracia”.

Medidas anteriores

Pese a lo expresado por Rodríguez, el sindicato de Ancap también tomo medidas de similares características que afectaron el suministro de combustibles. En junio del año pasado, los funcionarios defendían el mantenimiento del servicio médico de la empresa pública. Recibir atención médica y acceder a especialistas dentro del organismo era una vieja conquista sindical. Sin embargo, el gobierno había tomado la decisión de dejarlo sin efecto, algo que pasó semanas después cuando el servicio fue eliminado y los trabajadores pasaron a recibir las prestaciones médicas a través de una mutualista.

Pero los primeros días de ese mes, Fancap cortó las horas extras en la planta de La Tablada. Efectuar esas horas era algo reconocido como necesario por trabajadores y autoridades para que el sistema de distribución de combustibles pudiera sostenerse. Vale aclarar que realizar horas extras no es obligatorio, pero sí era algo que los funcionarios hacían reiteradamente, justamente porque el sistema de distribución lo necesitaba.

Con las medidas adoptadas la escasez en las estaciones de servicio se notó rápidamente. Ante eso, el Ministerio de Industria tomó la misma decisión que esta semana: solicitó la esencialidad.

El lunes 12 de junio, el decreto oficial declaró la esencialidad de los “servicios de importación, producción, distribución y comercialización de todos los combustibles en todo el país públicos y privados, incluyendo los que se proveen a través de empresas contratadas a terceros”.

El texto expresó que las medidas gremiales adoptadas por Fancap habían afectado seriamente la normalidad en el abastecimiento de combustibles y supergás a la población.

En agosto, cuando todo había vuelto a la normalidad, el gobierno suspendió el decreto de esencialidad.

Este año, el desabastecimiento se repitió. El viernes 27 de abril, Fancap decidió bloquear el ingreso de camiones a La Tablada por un conflicto que mantenía con el directorio del ente en la rama de producción de cemento. Ese fin de semana, previo al feriado del 1° de Mayo, cerca del 90% de las estaciones de servicio del sur del país estaba sin combustible.

Las medidas realizadas por Fancap en esas dos oportunidades fueron similares a las que adoptó la UTC la semana pasada y tuvieron el mismo resultado: el desabastecimiento de combustible a la población. Para Fancap las acciones de lucha adoptadas esas veces fueron válidas, más allá de la distorsión que generaron. Esta vez no.