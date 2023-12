Edgardo Lasalvia dijo que un titular de Peñarol está en la puerta de salida y otro campeón mundial sub 20 puede llegar

El representante de futbolistas y director de Equipo TMA, Edgardo Lasalvia habló este martes sobre el futuro de algunos futbolistas y las posibilidades de altas y bajas en Peñarol, equipo del que es hincha.

Lasalvia dijo que Damián García tiene varias ofertas y que es altamente probable que emigre en este período de pases.

"Es el mejor 5 del Campeonato Uruguayo, tiene muchas ofertas, tengo que pensar en el hoy y en el futuro de los jugadores. Por tener la camiseta puesta del club he prolongado situaciones de jugadores y no lo voy a volver a hacer; le quedan nueve meses de contrato. A Damián García lo formó Peñarol y se va a llegar a un acuerdo", expresó en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

Leonardo Carreño

Damián García

Nuevamente, Lasalvia expresó que Matías Abaldo, que al igual que Damián García fue campeón mundial sub 20 este año con Uruguay, tiene chances de llegar a los aurinegros para 2024.

"Peñarol no tiene el dinero para comprarlo. El miércoles tengo una reunión con un equipo mexicano que puede comprarlo y después cederlo a Peñarol, que puede ser la única forma en que vaya a Peñarol. Pero también va a depender del equipo que vaya a armar Peñarol", declaró.

Lasalvia hará la gestión por Abaldo siempre y cuando Peñarol conforme un equipo competitivo y el extremo no tenga que llegar en un rol de figura exclusiva del colectivo.

Abaldo y su dedicatoria de gol al Chino Lasalvia

Abaldo fue cedido a préstamo de Defensor Sporting a Gimnasia y Esgrima La Plata a mediados de este 2023 por un año y medio con una opción de compra de US$ 2 millones.

El empresario descartó en forma tajante la posibilidad de que Jonathan "Cabecita" Rodríguez llegue al club para el año entrante: "Vine a juntarme con América por Jona y Brian (Rodríguez) y hacer la última gestión por la posibilidad de la llegada de Jona a Peñarol, pero América insiste que el jugador vale varios millones de dólares, y lamentablemente no va a poder llegar a Peñarol en esta oportunidad".

Jonathan Rodríguez

Desconcertado con Diego Aguirre y molesto por el Cepillo González

Sobre Franco "Cepillo" González, Lasalvia manifestó: "Tiene dos años y medio más de contrato. Mi idea es esperar qué dice el entrenador del club. Es impredecible, no sé que está pasando por la cabeza del entrenador y la parte deportiva del club".

Leonardo Carreño

El Cepillo echado ante Liverpool

"Un chico como el Cepillo de 19 años, con todos lo cambios que ha tenido y las cosas que le pasaron en la vida, en la previa a una final, lo encierro en una habitación si soy Pablo Bengoechea, Gabriel Cedrés o los líderes que tenga el plantel, y le hubiese dicho: ‘pibe, la primera patada que te peguen, quedate tirado; te van a venir a buscar, te va a pasar esto o aquello, nos jugamos la vida’, lo que tiene que hacer cualquier referente. Pero la forma en que entró el Cepillo te muestra el caos que es Peñarol", dijo.

Lasalvia se refirió a lo poco que duró el futbolista en la primera final jugada con Liverpool en Belvedere, donde entró y pocos minutos después fue expulsado por una insólita patada a Alan Medina.

"El Cepillo es el único jugador que traje a Peñarol, se equivocó en esa reacción, pero no perdimos el campeonato por eso. Quedamos con 10 los dos equipos. Escuché a algún dirigente decir que perdimos por esa expulsión, pero si era tan importante, lo hubiera puesto antes, o lo hubieran puesto de titular. Esto es multicausal", agregó.

"A Peñarol le faltaban líderes y no sé que pasó deportivamente. Teníamos el mejor plantel del medio, por lejos. Se fue desmoronando deportiva y emocionalmente. Habrá que pasar raya, esperar al nuevo gerente deportivo y ver qué jugadores siguen y quiénes vienen. Con Peñarol jamás me enojo. Con algún dirigente de turno sí. No hay un Peñarol unido, no lo vi eso, no vi a un Peñarol jugando finales", dijo Lasalvia.

"Speedy González es bastante menos que Brian Mansilla"

Lasalvia también defendió a otro de los jugadores que representa en el plantel aurinegro, el extremo Brian Mansilla.

Foto: Leonardo Carreño.

Brian Mansilla

"Brian no brilló, pero el señor Speedy González es bastante menos que Brian Mansilla y Brian Mansilla es del club, siente la camiseta, puede ser transferido y dejarle dinero al club. Soy hincha de los jugadores del club. Tiene posibilidades de salir a préstamo, es rápido, inteligente y joven, pero no quiero vender humo, me juntaré con los dirigentes para ver su futuro".

"Con Aguirre jugó los primeros partidos, pero los últimos los vio conmigo en la tribuna, muy raro. Un Peñarol sin rumbo, muy desconcertado", analizó el empresario.

Lasalvia también dijo que está a punto de venderle el paquete accionario de la SAD de Miramar Misiones al venezolano radicado en Estados Unidos Gustavo Parra: "Va a quedar parte del Equipo TMA en logística de formativas; hoy estoy dedicado a mi carrera como agente y no puedo estar vinculado a ninguna SAD, llegó el final del Chino Lasalvia en el club, pero le agarré mucho cariño y puedo seguir vinculado llevándole jugadores. Sigue Leo Medina como entrenador y se mantiene la columna vertebral del equipo".