Ejército pide a sus estudiantes que entrevisten a expresidentes y víctimas de la dictadura para tener "amplitud" de la historia

Oficiales mayores y tenientes coroneles que se forman en el Ejército están realizando entrevistas a expresidentes uruguayos y víctimas de la dictadura militar, a pedido de la fuerza. Se trata de una iniciativa para que "tengan la mayor información con la mayor pluralidad, con la mayor integralidad, sin prejuicios, sin preconceptos y sin dogmas" del pasado reciente, según dijo el ministro de Defensa, Javier García.

Consultado este viernes en una rueda de prensa en Durazno, el jerarca indicó que la información será procesada a fin de año, cuando los estudiantes presenten sus trabajos en una actividad que será organizada por la cartera. Serán insumos para modificar los programas de cursos, que no sufren cambios desde 2005, dijo el jerarca.

"Yo cuando me formé como médico, me brindaban la mayor información, y con mi libertad optaba y armaba mi razonamiento. Bueno, un oficial del Ejército es un profesional, como es un médico; que su fuerza le ofrece la mayor información para, dentro de la libertad de cátedra y libertad de conciencia, pueda marcar su concepto. Obviamente que dentro del periodo estudiado están los años mas duros que vivió el Uruguay. Y me parece de una enorme significancia", expresó García.

Se trata de entrevistas a exmandatarios de todos los partidos políticos y a víctimas de la dictadura y de la guerrilla, pero también a académicos e historiadores. Se pretende dar "amplitud" a los temas, "con integralidad y sin ninguna mochila del pasado que cargar. Con la voluntad de informarse", señaló el ministro. "Yo respaldo totalmente este proceso".

García reconoció a quienes accedieron a ser entrevistados, a plasmar "opiniones, sentimientos, dolores, que todos hay que respetar".

Es una iniciativa del comandante del Ejército, Gerardo Fregossi, quien a su vez está liderando los procesos que, una primera etapa finalizará a fines de 2021 con una actividad especial organizada por la cartera. Lo planteó tomando en cuenta de que los oficiales que hoy cursan estudios, serán los futuros mandos del Ejército.