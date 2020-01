El 2019 cerró con cifras alentadoras para los bancos privados

Los nueve bancos privados que forman parte del sistema financiero local terminaron el 2019 con señales positivas, de acuerdo a un informe publicado este lunes por la consultora Deloitte.

El volumen de negocios alcanzó un crecimiento de 7,3% real. En tal sentido, el stock de créditos al sector no financiero creció sólo 2,9% real respecto al año anterior, aunque destaca el crecimiento de los créditos otorgados a plazos de 90 y más días que se situó en 5,9% real.

“El discreto crecimiento de la operativa de créditos se asocia al bajo crecimiento de los destinados a financiar capital de trabajo”, explicó José Luis Rey, socio director de Deloitte Uruguay. “El desafío en este año que comienza, pasará por las necesidades que genere el mercado de préstamos para nuevos proyectos e inversiones y el crecimiento de la actividad productiva en general”, agregó el ejecutivo.

Por otro lado, el stock de depósitos del sector no financiero creció 10,2% real, Aquí se destaca el crecimiento de los depósitos hasta un año de plazo que alcanzó el 23,8% real. Si bien aún no fue publicada la información de apertura de depósitos de residentes y no residentes al cierre del ejercicio, si se considera la información de los primeros 11meses el crecimiento de esos depósitos a plazo se da en porcentajes similares con clientes residentes y no residentes.

En relación a los créditos otorgados a clientes, Itaú (8%), BBVA (3%) y Santander (3%) fueron los bancos que tuvieron los mayores crecimientos reales, mientras que Nación (-34%), Bandes (-15%) y Citibank (-3%), fueron los que menos crecieron, registrando incluso caídas reales.

En lo que respecta a depósitos captados de clientes, HSBC (21%), Itaú (16%) y Santander (12%), tuvieron los crecimientos reales más altos, y en los de menor crecimiento se encuentran Bandes (-39%), Nación (-7%) y Citibank (5%).

Leve aumento de la liquidez

De acuerdo a la información publicada, los bancos privados aumentaron su ratio de liquidez a 30 días y a 91 días, ubicándose en 57,6% y 59,3% respectivamente.

La morosidad desaceleró su aumento

El reporte da cuenta que la morosidad creció un 11,4% en términos reales respecto al año 2018. Este aumento es sensiblemente inferior al ocurrido en 2018, que se situó cerca del 18% real.

Los créditos vencidos del sector privado eran de US$ 245 millones, frente a los US$ 233 millones de diciembre de 2018. La morosidad a diciembre de 2019 representaba el 2,2% de los créditos totales otorgados por los bancos privados.

Patrimonio y solvencia

El patrimonio de la totalidad de bancos privados creció 6,8% en términos reales respecto al inicio del ejercicio. Eso se manifiesta en varios indicadores clave de performance como son el ratio de apalancamiento (que alcanza 9,5 veces), el superávit que tiene cada uno de los bancos privados en su responsabilidad patrimonial neta respecto a la responsabilidad patrimonial neta mínima, la relación del patrimonio neto esencial respecto a la responsabilidad patrimonial neta mínima, y el “colchón” de conservación de capital.

“Estos números brindan tranquilidad y confianza a los depositantes de los bancos y al mercado financiero en general, en la medida que la gran mayoría de las instituciones cumplen con holgura los mínimos establecidos por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera”, explicó el ejecutivo.

Ganancias

Las utilidades netas después de impuestos de los bancos privados se situaron en el equivalente a US$ 340 millones, frente a US$ 268 millones del ejercicio anterior. Esto representa en términos reales un crecimiento del 34,4% respecto al 2018.

Rey explicó que se mantiene como desafío para los bancos aumentar el negocio del margen por servicios, siendo el margen financiero el factor principal de ingresos, aún en el contexto internacional de tasas de interés bajas. En tanto, la apuesta al fortalecimiento del dólar en el 2019, con fuertes posiciones compradas posibilitó un crecimiento real importante en la diferencia de cambio por valuación, explicó.

En cuanto a cómo se compone esa rentabilidad, el margen financiero continúa siendo el principal componente creciendo 5,8% en términos reales, el margen por servicios crece 1,4% real, la diferencia de cambio por valuación 79,8% y la diferencia de cambio por operaciones 3,2%, según el reporte.