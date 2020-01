De “arrendatarios” a dueños del número de teléfono celular

En el futuro cercano los usuarios de telefonía móvil podrán conservar el número que poseen independientemente de la compañía que les preste el servicio. Eso en la medida que prospere la propuesta sobre portabilidad numérica contenida en el anteproyecto ley de urgencia que tiene a consideración el gobernó electo.

Uruguay es el único país junto con Venezuela que no tiene portabilidad numérica en América del Sur. En Brasil y Ecuador la posibilidad de cambiar de operadora sin perder el número está vigente desde hace más de una década, mientras que en Argentina se puede realizar desde 2012 o en Chile desde 2011. El último en aprobarlo fue Bolivia en octubre de 2018.

La única diferencia entre los distintos países es el tiempo que lleva migrar de una compañía a otra y que en algunos lugares el trámite tiene un precio mientras que en otros es gratis. Países europeos como España, Italia, Alemania y Reino Unido también tienen la posibilidad de cambiar de compañía sin perder el número.

En el mercado chileno, por ejemplo, la tasa de portabilidad es de 17,6%, según los últimos datos difundidos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esos datos corresponden a los 12 meses que hay entre abril 2017 y abril de 2018. En números absolutos son casi 13,5 millones de usuarios que decidieron cambiar de compañía desde que se habilitó la posibilidad de mantener el número en 2011.

Desde Claro ven con muy buenos ojos la propuesta realizada por el gobierno electo. “Esto es un nuevo escalón, hay una definición clara de avanzar hacia la portabilidad numérica”, dijo a El Observador el gerente de marketing de la empresa en Uruguay, Sebastián Aguiar.

Para Aguiar se trata de avanzar en el mismo sentido que “ha avanzado” el mundo y destacó que, de aprobarse, el número pasa a ser del usuario. “El número de celular hoy es casi un número de documento. Ahora los dueños son las compañías y los usuarios un simple arrendatario temporal. Eso es lo que nosotros entendemos como injusto”, agregó.

Frente a las críticas de que en el mundo no se da un gran movimiento de mercado una vez que se apuesta por la portabilidad, Aguiar sostuvo que hay “experiencias de todo tipo”, desde mercados que no se mueven hasta otros que han tenido grandes movimientos. Sin embargo, para el gerente de marketing de la empresa de origen mexicano eso no es “lo importante”, sino que el foco está en la “libertad” que obtiene el usuario al ser el “dueño real” de su número.

En caso de que el proyecto de ley se apruebe, las empresas deberán realizar una inversión, pero los detalles y los costos quedarán definidos en la reglamentación. Según Aguiar existen varias formas de “implementar” la portabilidad numérica pero aseguró que las operadoras deberán realizar una inversión vinculada a software y hardware.

Por su parte, el director de Marketing de Movistar, Fernando Leis sostuvo que desde la empresa se está a favor de todo aquello que “potencie” la industria y “beneficie” a todos los consumidores. “El propio proyecto prevé, en forma acertada, un proceso público de consulta a los operadores, en el cual estaremos participando activamente y aportando no solamente nuestros conocimientos técnicos sino también las mejores experiencias en la materia”, dijo a El Observador.

Además, puntualizó que la implementación de la portabilidad reviste una gran complejidad técnica y requiere de importantes inversiones en la red y adecuación en los sistemas, algo que será cuantificado a detalle ni bien se definan los mecanismos y esquemas técnicos necesarios para implementarla.

Una asunto conocido

En anteriores ocasiones desde el gobierno se rechazó la posibilidad de la reglamentación con la explicación de que la implementación de un nuevo sistema que permita la portabilidad trae aparejado inconvenientes desde el punto de vista técnico y económico.

El tema había estado sobre la mesa por última vez en enero pasado cuando la empresa Claro solicitó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que se expidiera sobre el asunto. Por ese entonces, la empresa sostuvo que la portabilidad numérica es un derecho básico de los consumidores al permitirles la elección del prestador del servicio manteniendo el número de teléfono móvil, y no concederlo se convierte en una barrera anticompetitiva, que afianza la posición dominante de Antel.

El regulador no tomó resolución y hubo una denegatoria ficta que no fue recurrida por la telefónica. El tema tampoco se podía resolver por resolución administrativa dado que cualquier cambio impondría deberes y costos a los operadores.

La posición de la Ursec

Consultado por El Observador el director de la Ursec, Nicolás Cendoya dijo que se trata de una idea “que no aporta nada” a la mejora del sistema de telecomunicaciones nacionales. También puso en duda que sea favorable para las multinacionales.

El funcionario explicó que para hacer que la portabilidad funcione las empresas deberían hacer un “esfuerzo económico importante”. También mencionó que en los países donde el tema está regulado la migración más importante de abonados de una compañía a otra no superó el 3%.

Desde su punto de vista, la portabilidad más que favorecer a los usuarios “los perjudica”. Puso como ejemplo el caso de un cliente con servicio Movistar. “Si hoy llamas de un 094 a un 096 (Claro) por lógica te sale más caro que hacerlo a un Movistar. Si esto se implanta, cuando disques un 094 no vas a saber si es de Movistar, de Claro o de Antel con lo cual te falta información como consumidor”, dijo.

“Ha cambiado mucho el mundo. No es tan dramático cambiar de número de operadora. (…) Lo único que hay es un interés de las empresas que tienen menos abonados de quitarle a las que tienen más y no veo que los consumidores ganen nada con eso”, expresó Cendoya.

Mercado

El mercado uruguayo no ha tenido grandes variaciones en los últimos años respecto a la cuota que tiene cada compañía de telefonía móvil. Al cierre de 2018 Antel tenía el 52,92 % del mercado de telefonía móvil, Movistar 30,85% de los clientes y Claro 16,23%, de acuerdo a las últimas cifras oficiales.

El designado ministro de Industria Omar Paganini señaló tiempo atrás que la portabilidad numérica "es una ventaja” para el consumidor porque elimina una de las barreras para cambiarse de compañía y mantener el número, y además funciona como un incentivo para la competencia, según publicó El País.

La mayor competencia entre las telefónicas haría que las tarifas "bajen un poco" y llevaría a las empresas a hacer mayores esfuerzos para generar planes especiales con el objetivo de retener a sus clientes, explicó en su momento.

El articulado

El proyecto de ley de urgente consideración declara un “derecho” del usuario la portabilidad numérica y obliga a las operadoras a aplicarlo según lo establezca la Ursec. Esta entidad deberá crear un Comité de Portabilidad Numérica -dentro de los 60 días de aprobado el proyecto- que será el encargado de realizar los estudios técnicos para definir cómo se llevará a cabo la implementación de la medida. Ese comité tendrá 180 días, una vez conformado, para establecer los mecanismos y formas de implementación que permita conservar el número al cambiar de compañía. Los costos de los cambios necesarios para hacer viable la propuesta correrán por cuenta de las empresas.