El abrazo de Gutiérrez y Fagúndez: el DT contó por qué no lo puso, lo que hablaron y sus datos del GPS

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, explicó por qué sacó del equipo a Franco Fagúndez en dos de los últimos partidos, antes de volver a darle minutos en el partido ante Wanderers, en el que respondió de gran forma con la asistencia para el gol de Diego Polenta.

El atacante, que era titular, no estuvo en los partidos ante Fénix e Independiente Medellín, en los que fue suplente, y reapareció en el Parque Viera. Tras el partido, el técnico le dio un abrazo al delantero en el medio de la cancha.

“No puedo dejar de ver a muchos de estos chicos como si fueran mis hijos”, indicó el Guti a Pasión Tricolor al comentar lo que pasó con Fagúndez. “Este (Fagúndez) conoce a Santi... Tiene 21 años. Fue compañero de Carta, de Damiani o de mi hijo más grande Fede”, señaló.

“A mí me gusta que les vaya bien. Pero como a todo hijo a veces vos le das algunos consejos, algunos te van a escuchar, otros no te van a escuchar tanto... Pero vos trata de decirle por su bien”, agregó el DT.

VTV

El abrazo de Álvaro Gutiérrez y Franco Fagúndez

Luego, contó cómo notaba a Fagúndez. “Yo veía que Fagúndez necesitaba, porque aparte le estaban pegando por todos lados, que se tranquilizara. Son chicos que a veces les cae mucha responsabilidad y ni siquiera tienen tanta experiencia como un jugador de 28 años que ya pasó por eso”

“Yo era el que más deseaba que le vaya bien a Fagúndez y el otro día entró mostró toda su clase”, agregó, sobre el partido ante Wanderers.

El DT tricolor señaló que los partidos en los que no jugó se dieron de forma tal para que su ingreso no ocurriera. “Se dio así (no ponerlo). Cuando vio que no estaba en el equipo titular siguió entrenando de la misma manera, hasta con mejor actitud (…) No solo entrenando, sino alentando y dando para adelante a los compañeros”.

Foto: Leonardo Carreño.

Franco Fagúndez

El GPS y lo que habló Gutiérrez con Fagúndez

Gutiérrez señaló que está siendo “injusto” con varios jugadores que “entrenan, meten y tiran para adelante”, pero que no ha podido darles minutos.

El DT también contó lo que habló con Fagúndez.

“Habíamos tenido varias charlas”, dijo. “Teníamos como una sensación de que no estaba corriendo mucho”.

Para chequear ese dato, analizaron sus registros de GPS.

Leo Carreño

Franco Fagúndez y el Guti

“Fuimos al GPS, a los datos, y Fagúndez era el tercero que corría más en los partidos de ahora. Lo que pasa es que estaba corriendo mal, a destiempo y nos empezamos a fijar en algunas acciones. Tras la pérdida de pelota se desmoralizaba y se quedaba quieto o daba una pelota y no iba a buscar… Lo comentamos con él”, señaló.

Además, Mario Picún, asistente de Gutiérrez, le hizo un video.

“Mario le mostró todos los goles que hizo el año pasado y la cantidad de veces que pisaba el área. Y él decía, ‘pah la verdad’. Son todas cosas que pueden ayudar. Tuvo un muy buen partido”, señaló.