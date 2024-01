El anuncio de Elon Musk para el servicio que Starlink prestará en Argentina

La innovadora tecnología empleada por los nuevos satélites de Starlink, conocida como Direct to Cell, abre las puertas a la posibilidad de proporcionar acceso a internet de alta velocidad a dispositivos móviles 4G o 5G que se encuentren fuera de las áreas de cobertura de las operadoras de telefonía convencionales.

Estos pioneros satélites entrarán en una fase de prueba en los Estados Unidos, donde Elon Musk estableció un acuerdo estratégico con la operadora T-Mobile. En consonancia con este plan, aproximadamente 60 satélites se dedicarán a ofrecer servicios a unos 2.000 teléfonos móviles.

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth.



