El anuncio de Mirtha Legrand que Susana Giménez se enteró por televisión

Tras haber tenido un intenso 2023, Mirtha Legrand se tomó unas vacaciones en Mar del Plata en las que aprovecha para reunirse con amigos e ir al teatro.

Además, llamó la atención de todos cuando afirmó que tenía previsto hacer una escapada a Uruguay para visitar a Susana Giménez. “Voy a ir para el cumpleaños", contó.

Pero, a pesar de su anuncio, decidió desistir de la posibilidad. “No, no voy a ir porque me complica mucho. Voy a estar grabando mis programas. Me complica mucho estoy trabajando”, señaló en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Lo más llamativo de esto, es que no le avisó a Susana, sino que ella de enteró por televisión.

“No, ja, ja, todavía no pudimos hablar. Ella no sabía que yo no iba a ir, se lo mandamos en un secreto. Me complica mucho la vida”, confirmó Mirtha.