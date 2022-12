El asado de Keke Almeida y Luis Suárez y el emocionante mensaje del zaguero al goleador

El zaguero de Nacional, Christian “Keke” Almeida, le dedicó un emotivo mensaje a Luis Suárez, compañero en los tricolores durante el segundo semestre de 2022, y compartió una serie de fotos junto al goleador.

En la primera se ve a ambos en una barbacoa con una parrilla de fondo. “El día que me dijeron que él iba a venir a Nacional no lo podía creer, no quería ilusionarme pero era inevitable”, comenzó Almeida en su mensaje.

“Cuando hice el gol y me puse su cara (careta), soñaba con que se haga realidad hasta que lo vi entrar al Parque”, agregó en referencia al festejo en el que se colocó la imagen de Suárez, cuando los hinchas hicieron la campaña para que el goleador regresara.

Leonardo Carreño

Almeida y Suárez en el banco de suplentes

“Fue increíble, un sueño hecho realidad compartir una charla, un mate, asado, un momento en familia, fue increíble”, señaló el Keke.

“Solo tengo palabras de agradecimiento, sos un excelente profesional y una excelente persona. No voy a olvidar jamás estos momentos. Gracias Luis por enseñarme tanto, te deseo siempre lo mejor porque sos grande @luissuarez9”, cerró el zaguero, quien tiene el OK de Ricardo Zielinski para seguir en Nacional en la temporada 2023.

Instagram

La hija del Keke con Suárez en Los Céspedes

Suárez, por su parte, tras ganar el Clausura y el Campeonato Uruguayo con los tricolores, se despidió del club y se espera que siga su carrera en el exterior.