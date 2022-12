La sentida arenga de Mbappé en la intimidad del vestuario de Francia en el entretiempo de la final

Kylian Mbappé, la estrella de la selección francesa, habló con bronca en el entretiempo de la final ante Argentina por el Mundial Qatar 2022, y lo hizo para intentar reanimar a sus compañeros tras perder 2-0 en los primeros 45 minutos.

Su arenga se dio a conocer este martes en un documental de TF1.

Con solo 23 años, cumplió 24 este martes, Mbappé tomó la palabra en el vestuario e intentó reanimar a sus compañeros, mostrando su rabia por el mal primer tiempo realizado.

“Es una final de la Copa del Mundo. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor”, dijo. “Ellos marcaron dos goles. Volvemos al campo, dejamos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa”, agregó el atacante, parado y luego de tirar su camiseta al piso.

Mbappé también les recordó a sus compañeros que estaban jugando una final.

FRANCK FIFE / AFP

La bronca de Mbappé

“¡Es la final de la Copa del Mundo! Ya está, marcaron dos goles, estamos abajo. ¡Podemos levantar!”, gritó. “Hola chicos, cada cuatro años es algo así”, agregó.

Quien también habló fue el técnico Didier Deschamps, quien pareció no encontrarle respuestas a lo que había pasado en el primer tiempo.

“Chicos, les digo sin enfadarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no jugamos. ¡Eso!”, dijo el entrenador.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Mbappé no pudo repetir

“Realmente no estuve conforme en el primer tiempo. Tenemos calidad, esta fuerza de carácter. Me gusta, me encanta. No perdamos eso. Todo fue muy rápido. Hay que creer en ello hasta el final”, agregó.

Francia luego reaccionó en el ramo final del partido y logró igualar 2-2, con dos goles de Mbappé. El partido se fue a la prórroga, Argentina pasó 3-2 y Mbappé nuevamente lo empató, por lo que se fue a los penales, donde los albicelestes se quedaron con la Copa del Mundo.