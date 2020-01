El asado y resto de cortes vacunos bajan 10% desde este miércoles

A raíz de la ostensible baja que está sufriendo el mercado de importación de chino para la carne vacuna, los precios del ganado reaccionaron con un impulso a la baja, tanto en Brasil como en Uruguay. Sumado a lo que ocurre con el país asiático que todos los años tiene un enlentecimiento comercial por la cercanía del Año Nuevo chino (25 de enero), también llevó a que los frigoríficos apuesten más al mercado interno.

Esta situación provocará que a partir de este miércoles el asado tenga una baja del 10% -entre $ 20 y $ 30 por kg- y otras pulpas de entre 8% y 10%, después de varios meses en que el corte preferido de los uruguayos no paró de subir, al punto que superó con facilidad los $ 300 en carnicerías y supermercados.

En declaraciones a la consultora Tardáguila Agromercados, el director de Abasto Santa Clara, Jorge López, manifestó que hubo un notorio cambio en la oferta de carne en el mercado interno, con una faena que retomó el ritmo de los últimos meses de 2019 tras una mayor disponibilidad de materia prima.

El precio del ganado inició una tendencia gradual a la baja en las últimas semanas y el novillo especial con destino a exportación ronda hoy los US$ 3,80 kg carcasa. La faena cerrada al 11 de enero fue de 25.570 vacunos, una recuperación respecto a las 12.264 animales de la semana previa donde varias plantas no estuvieron activas.

Al 4 de enero fue de 12.264 animales, al 28 de diciembre de 25.834, cuando en la semana cerrada al 21 de diciembre el registro fue de 51.846 bovinos, lo que confirma un freno ostensible en el ritmo de industrialización de los frigoríficos.

A su vez, las plantas brasileñas están encontrando los mismos problemas que los uruguayos para el mercado chino, por lo que en su búsqueda de mercados alternativos figura el uruguayo, al menos para los cortes sin hueso.

Durante 2019 el consumo de carne bovina por parte de la población uruguaya disminuyó, en forma leve, según estimaciones de los técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

“El 2018 cerró con 2,3 kilos menos de consumo promedio y esperamos que 2019 pueda estar un poco por debajo”, estimó Jorge Acosta, gerente de información del INAC a fines de diciembre. En 2019 desde el instituto se observó una baja en el consumo, así como también un menor volumen de carne volcado al mercado interno del 8% al 10%.

En 2018 el consumo total de carnes alcanzó los 97,7 kilos por habitante por año (kg/hab/año), observándose una disminución con respecto al año anterior, de casi 3 kg/hab/año. La caída más importante se observó en la carne bovina. El consumo per cápita de carne porcina y aviar, en conjunto, fue similar, ya que hubo una disminución de 1,5 kilos en el consumo de carne aviar y un alza en la de cerdo (1,3 kilos).

Durante la temporada turística, López dijo que la primera quincena de enero fue “normal”, lo que consideró positivo dado que se temía fuese inferior a lo que finalmente fue.

Pérdidas por caída del mercado chino

Las medidas tomadas por el gobierno chino para empujar a la baja los precios de la carne han generado una paralización para los exportadores uruguayos, tras una menor disponibilidad financiera para los importadores de ese país, que provocaron bajas de hasta US$ 1.500 por tonelada.

La situación, que se agravó durante los últimos días, llevó a que contratos directamente se cancelen, se pidan descuentos de hasta el 30% para algunos cortes y varios negocios posiblemente no se concreten.

Según un análisis realizado por Tardáguila Agromercados y que El Observador confirmó con fuentes de la industria, si se considera desde el 10 de noviembre hasta fin de año -involucra unas 46 mil toneladas por US$ 220 millones-, la industria frigorífica uruguaya podría dejar de percibir entre US$ 45 millones y US$ 60 millones