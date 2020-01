Consultora estima pérdidas de hasta US$ 60 millones por medidas de China

Las medidas tomadas por el gobierno chino para empujar a la baja los precios de la carne han generado una paralización para los exportadores uruguayos, tras una menor disponibilidad financiera para los importadores de ese país, que han desembocado en bajas de hasta US$ 1.500 la tonelada.

La situación, que se ha agravado durante los últimos días, ha llevado a que contratos directamente se cancelen, se pidan descuentos de hasta el 30% para algunos cortes y varios negocios posiblemente tengan marcha atrás

Según un análisis realizado por Tardaguila Agromercados, si se considera desde el 10 de noviembre a fin de año, que involucra unas 46 mil toneladas por US$ 220 millones, la industria frigorífica uruguaya podría dejar de percibir entre uno US$ 45 millones y US$ 60 millones.

Tardaguila Agromercados

Precio medio del congelado a China

En un informe realizado este jueves la consultora planteó que si se toman en cuenta vacunos faenados entre mediados de noviembre y diciembre -270 mil-, equivaldría a un perjuicio de entre US$ 180 y US$ 220 por cabeza.

“Llevados a kilos carcasa, representan unos 80 centavos. Partiendo del pico de precios de US$ 4,30 el kilo carcasa de novillo, se pasa a US$ 3,50. De hecho, hay industrias que comenzaron a manejar esa cotización de compra, al menos informalmente”, se aseguró desde Tardaguila Agromercados.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, apuntó este viernes en Valor Agregado de Radio Carve que el pico de precios se dio en noviembre durante la feria China International Import Expo que tuvo lugar en Shanghai, cuando se cerraron muchos contratos a muy buenos valores para los exportadores uruguayos.

Stanham explicó que en esa ocasión los precios estuvieron alrededor de un 38% por encima con respecto a enero, mientras que con estas rebajas que se están dando en los últimos días, vuelve a estar a niveles de mayo y junio de 2019.

El jerarca quiso señalar también que las intervenciones realizadas por el gobierno chino responden “al derecho y las armas que se tienen para procurar mantener en raya los precios de algunos productos de primera necesidad”.

“También lo hemos vivido aquí en Uruguay, cuando un producto se va muy alto y es de primera necesidad, se suspende el IVA o se facilita la importación para atenuar una suba sin que haya una intervención directa en el precio”, argumentó.

Las medidas adoptadas por el gobierno chino, en esencia, implicó el corte del financiamiento que otorgaban grandes importadores del Estado al resto de los agentes privados, que eran lo que habían impulsado una "burbuja" de precios, que terminó por derrumbarse en las últimas semanas, cuando varios se quedaron sin capital para pagar los contenedores que estaban llegando a los puertos chinos o los que están en pleno viaje oceánico. Algunos importadores directamente quebraron, según consignó esta semana la publicación especializada Faxcarne.

Otra de las disposiciones que tomó el gobierno de China para mitigar los efectos que le provocó la epidemia de la peste porcina africana (que redujo sustancialmente la producción interna), fue la de liberar grandes volúmenes de carne (porcina y vacuna) que tienen como reserva para situaciones complejas como la que se viene atravesando en los últimos meses. También se decidió darle una mayor apertura a la carne vacuna que ingresa (vía contrabando) por el denominado "canal gris" de Hong Kong y Vietnam.

Durante 2019, el Índice de Precios al Consumo del país asiático subió considerablemente en los últimos meses del año, ubicándose en noviembre en 4,51%, cuando los parámetros normales se ubican por debajo del 3%.