El bloque de Amado, Valenti y Mieres ya tiene nombre: La Alternativa

La coalición que unirá al senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, con el exdiputado colorado Fernando Amado (líder del sector Batllistas Orejanos) y los publicistas (y pareja) Esteban Valenti (exfrenteamplista) y Selva Adreoli, ya tiene nombre: La Alternativa, y se presentará en sociedad este miércoles en la antesala del Senado a las 18.30.

Según informó La Diaria, el lema con el que se presentarán en las elecciones de 2019 será el del Partido Independiente, tal como lo hizo el Frente Amplio en las elecciones de 1971 bajo el nombre del Partido Demócrata Cristiano. El bloque socialdemócrata contará también con un sector denominado Uruguay Avanza (UA), y con el que lidera Valenti, Navegantes, y ya hay acuerdo en que la fórmula presidencial estará integrada por un hombre -que será Mieres- y una mujer, y la mujer señalada es Andreoli.

"Manejamos el nombre de Selva; es una posibilidad real", dijo Mieres a El Observador. "Es un buen nombre, es una persona que tiene varias virtudes y características positivas, como la inteligencia, buen planteo, y una trayectoria política muy amplia", agregó.

Andreoli agradeció la consideración de Mieres, pero la "militante de Navegantes" -así se define ella- aseguró que es algo que aún no está decidido. "Ya lo he dicho varias veces: me siento halagada, pero la decisión, que va a ser en consenso entre los cuatro grupos políticos -y otros más que también participarán- aún no está tomada", insistió en diálogo con El Observador. De todos modos, dijo que "está dispuesta" a asumir ese rol en el caso de que fuera elegida.

En lo que sí ya hay acuerdo, dijo Mieres, es que el candidato a vicepresidente no será del Partido Independiente, de modo se configurar una fórmula lo más balanceada posible.

"Queremos construir una alternativa de gobierno, que sea una alternativa al Frente Amplio y a los partidos tradicionales", finalizó el senador.