El Cachila: un fallo que no entendió y todas las contradicciones en las que cayó

Ángel "El Cachila" Moreira fue absuelto en junio, pero está preso en el Comcar. Su permanencia tras las rejas no se debió al crimen de Lola Chomnalez –por el que estuvo preso tres años– sino un delito de desacato agravado que cometió luego de dejar la cárcel. Este viernes, el Tribunal de Apelaciones 4° revocó la absolución y lo condenó a ocho años de prisión, que deberá cumplir si la Suprema Corte de Justicia confirma esa sentencia.

Su abogado, Ignacio Araújo, lo llamó a la cárcel para contarle la noticia. "Pero la comunicación no fue del todo buena porque había mucho ruido. Yo le dije '¿pero tu entendiste lo que está pasando?' 'Sí, sí, entendí', me contestó. Luego me llama y me dice que se había enterado por los medios de prensa lo que está pasando. '¡Pero, si yo te expliqué lo que está pasando!', le dije", relató Araújo a El Observador.

Cuando entendió lo que estaba pasando, su reacción fue de "exaltación". "Le causó un impacto. Que a una persona que es inocente lo condenen a ocho años por algo que no cometió le genera que se exalte. Se exaltó mucho. Pero después de que conversamos quedó más tranquilo", contó el abogado.

El abogado adelantó que presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para que se vuelva a revisar la sentencia. "No la compartimos. Quien lee la sentencia y la finaliza, es manifiestamente contraria al fallo. El mérito que utilizó el tribunal de apelaciones no es suficiente" para condenarlo, afirmó.

Todas las versiones de El Cachila que el tribunal valoró

La versión de febrero de 2023 de el Cachila es que él no estuvo en el camino entre Valizas y Aguas Dulces el día que asesinaron a Lola, el 28 de diciembre de 2014. "Si se le pregunta ahora él va a decir que es inocente, que él no estuvo allí, que no estuvo en el hecho delictivo", advirtió su abogado.

Pero el tribunal se encargó de resumir el sinfín de versiones que dio sobre lo que pasó ese día. Y entendió –a diferencia del juez– que el Cachila dio detalles que solo pudo haber dado si estaba en el lugar.

La primera declaración que recoge es una que realizó en sede judicial en la que el ahora condenado dice que no estuvo en la playa. En la calle sí, pero que no bajó a la playa.

A continuación, recordaron que en una oportunidad diferente contó que él “no estaba cerca” y que no llegó “cerca a ver el cuerpo” pero que vio policías y ambulancias. Allí, le preguntaron si estaba en Rivera –de donde es oriundo– o en Valizas. Él contestó: “Yo solo viajé a Maldonado el último día, capaz si veo el lugar sé que es Rocha”.

Después, le preguntaron si entre el 24 y el 31 de diciembre estuvo en Valizas. Contestó que no, que las fiestas las pasó en Montevideo con su familia. Entonces ¿cómo había visto a la policía y las ambulancias? ¿Por qué dijo que había estado a 300 metros? “Escuché en el informativo”, dijo. Acto seguido, le leyeron la declaración de su esposa, quien dijo que pasó las fiestas en Rivera. Él dijo que ella mentía.

Posteriormente, recopilan declaraciones en las que el Cachila se refería a cómo vio el cuerpo de Lola y los objetos que llevaba. Ahí, dijo que la mochila era totalmente negra, aunque en realidad era rosa chicle con el espaldar negro. “Estaba al lado, yo me acerqué, no quise llegar, no avisé a nadie”, señaló. Cuando le preguntaron por qué, contestó: “Porque avisaba yo y me iban a culpar porque solo estaba yo ahí”.

–¿Usted le contó a alguien que vio el cuerpo?, le preguntaron.

–No, nunca le conté a nadie. Nunca quise decir.

–¿Eso lo afectó? Ver a una chica muerta.

–Que yo sepa no. Le di importancia pero no llegue a tocarla o ver si estaba viva.

–¿Lejos o cerca del mar?

–Faltaba dos metros para que el agua la tocase. No llegué a donde estaba la muchacha.

Dos preguntas después, el interrogatorio continuó:

–Se fue enseguida que la vio.

–Si, 3 o 5 minutos y me tomé un ómnibus.

–Vio el cuerpo y se fue.

–No, yo estaba en Montevideo.

–Y usted dice que vio ambulancias.

–Eso no era verdad, mentía, me quiero ir.

–¿El cuerpo estaba a la vista?

–Tapado las piernas, lo vi como un bulto, a 10 metros vi que estaba acostada, no había nadie allí, había personas del otro lado de la calle, nadie vio a la gurisa.

Pocas preguntas después, en el mismo declaración, dijo:

–No estaba así, estaba muerta pero con la cara normal que yo sepa...

–¿Cómo sabía que estaba muerta?

–Podía estar acostada durmiendo sesteando (sic) pero no se movía.

–¿Cuánto rato la miró?

–Cinco minutos.

En una misma declaración dijo que la vio y no la tocó. Después, que no había llegado a verla. Después que la vio y luego que no, porque en realidad estaba en Montevideo. Describió cómo estaba el cuerpo y que la miró cinco minutos.

En otra declaración, agregó que también la había visto viva.

–¿Usted vio a Lola viva en algún momento?

–Sí, yo estuve conversando con ella ahí donde ella apareció muerta. Conversamos una hora, ella se fue y yo me fui. El lugar era donde la encontraron abajo de unos árboles... Me peché con ella.

Cuando conversaron, Lola le contó que tenía un novio de 16 años que era compañero de liceo. “Ahí nos quedamos una hora y ella se sintió mal, se mareaba, me dijo que se sintió mal y le dije que tomara agua para ver si se le pasaba porque ella tenía una botella chica de agua sin gas”, relató en esa oportunidad. “Ahí se sentó y cayó de rodillas y se pegó de costado, cayó desmayada. Yo di una vuelta y vine, le toqué el pulso pero ella no tenía pulso... yo no le hice nada....no había nadie más, yo nunca la toqué.... ella estaba bien, no estaba lastimada”, agregó ese mismo día.

En la declaración había dicho que no la había tocado. Luego que le había tomado el pulso y después que nunca la tocó. “Yo le tomé el pulso y me asusté y me tomé el ómnibus para Montevideo”, dijo más tarde.

Ese mismo día –dos o tres preguntas más tarde– se retractó. “Yo estoy hablando por hablar, para decir la verdad yo nunca vi a la niña, nunca estuve con ella, pero me pone la presión”, expuso.

Pero allí, el funcionario hizo énfasis en lo que luego fue un argumento del tribunal para condenarlo. Las cosas que el Cachila que no podía saber sin haber estado ahí.

–¿Cómo se le ocurrió la posición del cuerpo de Lola?

–No sé, ahí está el problema.

También dio otros datos, que tenía las chancletas en la mochila y que tenía un novio de 16 años. En la declaración posterior a esa, dijo que en la anterior había mentido y que sí había visto a Lola.

–¿Cómo ella llega al lugar donde entramos que estaba el cuerpo?

–Yo no sé, ese es el problema. Capaz que había otra persona que estaba ahí y esperó que yo me fuera y viniera, algún artesano, no sé. Yo con la única persona que conversé fue con ella, cuando ella se cae yo me fui para Valizas...

Antes había dicho que se había ido para Montevideo.

–¿Cuándo empezó a caminar como estaba Lola?

–Bien. Ella venía bien de allá. Ella se desmayó y yo antes de llamar a un milico o al 911, yo me asusté, no me dio para llamar a la policía para que me ayude.

–¿Cuándo se fue la chica estaba viva o muerta?

–Yo la toqué y tenía pulso.

En conversación con El Observador, cuando fue absuelto en primera instancia, el Cachila dijo que sus contradicciones se basaban en que en esa época se pasaba drogado y que la policía lo había presionado a golpes para que se autoincriminara.

La psicóloga que lo perició advirtió que "utiliza la mentira para desvirtuar la verdad, con el objeto de engañar o evitar el castigo", pero pese a eso, está orientado en tiempo y espacio y es capaz de discernir. También tiene una "tendencia a la mitomanía". El motivo del encubrimiento, al entender de los jueces, fue "egoísta", el de "salvar su propia situación". Eso lo hace pasible de ser condenado del delito de encubrimiento a 8 años de prisión.