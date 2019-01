El carnaval arranca con un desfile inaugural más corto

Satisfaciendo un anhelo de muchos carnavaleros, el Desfile Inaugural que se hará en la noche de este jueves será más corto, en pos de ganar en dinámica y atractivo para quienes lo disfrutan desde ambas aceras de la avenida 18 de Julio y para quienes desfilan. Y se acortará bastante: de 14 a siete cuadras y cada elenco deberá completar el recorrido como máximo en 35 minutos, cuando hasta ahora disponían de casi una hora.

Los miembros de los elencos, pero también el público (sobre todo el que se instalaba en las localidades de menor costo, sobre el final del trayecto), llevan años pidiendo que el recorrido sea menor. Para este año hubo un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y Daecpu –la gremial de los directores de conjuntos de carnaval– y el desfile irá desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha.

“Acortamos el desfile para que el carnavalero llegue al final mostrando la misma energía con la que lo comienza”, afirmó Gerardo Reyes a El Observador. El gerente de eventos de la intendencia adelantó que “habrá más fluidez y será más disfrutable para todos”.

La televisión trabajará al final

Tras admitir que esto evitará que “los carnavaleros sufran el desfile”, algo que sucedía sobre todo en las cuadras más próximas al final –era sobre Javier Barrios Amorín–, explicó que “la televisión, con quien hemos coordinado todo, estará en el final, en la Plaza Cagancha”.

Allí habrá un escenario donde cada conjunto brindará un pequeño espectáculo, durante no más de tres minutos y los emisores (VTV y Canal 10) harán sus trabajos, sin que el desfile se interrumpa. Se espera que eso elimine los retrasos y baches que tanto malestar generan.

Las murgas actuarán sobre el escenario. En el caso de parodistas, humoristas y revistas, arriba estarán los cantantes y debajo los integrantes del cuerpo de baile. Las comparsas, como tienen su propio desfile (las Llamadas), solo harán el desfile por las siete cuadras mencionadas.

Antes de la aparición de los elencos que concursarán, ahora sin reinas ni figuras del carnaval, el espectáculo será encabezado por alumnos de la Escuela de Carnaval, cabezudos, formaciones invitadas vinculadas a obras de acción social y un enorme carro alegórico que fue construido en uno de los galpones de la Rural del Prado. Para ello se apostó a la inclusión y se volvió a contratar a damas que están privadas de su libertad. La gestión correspondió a las comisiones de vecinos de los barrios con apoyo de la intendencia y el diseño del carro considera un homenaje a Marta Gularte, Juan Ángel Silva y Carlos Albín, en los 100 años del nacimiento de cada una de esas figuras del carnaval montevideano.

Bloques de categorías y las murgas mezcladas

Por segundo año, reiterando lo que se consideró fue una buena experiencia, cuatro de las cinco categorías seguirán desfilando en bloques, pero las murgas se dividieron en cuatro grupos e irán intercaladas con revistas, humoristas, parodistas y comparsas, que al final del espectáculo volverán a protagonizar una especie de pequeño desfile de Llamadas.

Persiste la actitud de colocar al principio de cada bloque al conjunto ganador del concurso del desfile del año anterior. La primera murga en partir será La Mojigata, la primera revista será Tabú, los humoristas que abrirán el pasaje de la categoría serán Cyranos, en parodistas lo hará Zíngaros, quedando la responsabilidad de iniciar el pasaje de las comparsas en manos de Cuareim 1080. Participarán los 44 elencos del Concurso Oficial de Agrupaciones (20 murgas, siete sociedades de negros y lubolos, siete parodistas, cuatro revistas y seis humoristas) y los “fuera de concurso”, para un total de 58 propuestas.

Sillas desde $ 170 a $ 360

Hoy la venta de localidades –todas numeradas– la hará solo personal identificado en la zona del desfile. Los precios son $ 170 (Plaza Independencia a Andes), $ 300 (Andes a Convención) y $ 360 (Convención a Plaza Cagancha). Al acortarse el desfile es difícil estimar el volumen del público, pero en la zona habrá unas 30 mil personas sumando público (entre ellos un buen número de turistas), quienes desfilan y quienes desarrollan labores en esa zona del Centro de la capital.

Desde la intendencia se recordó que está prohibido utilizar aerosoles que expulsen serpentinas o espuma, medida que la organización dispuso a los efectos de evitar daños en la salud de las personas y en los trajes y equipamiento de los conjuntos.

Este jueves, desde la hora 18, se interrumpirá el tránsito por la avenida 18 de Julio en la zona del desfile. El recorrido que realizarán las unidades de transporte en esa zona se puede consultar en www.montevideo.gub.uy.

Creció 11,2% la inversión en premios

La intendencia, estimulando a los protagonistas del espectáculo, elevó la inversión en premios un 11,2%, a $ 900.000. Por ejemplo, la mejor comparsa recibirá $ 64.500; la mejor murga $ 54.000; y los mejores parodistas, humoristas y revistas $ 47.500. La mejor batería de murga recibirá $ 42.000 y habrá $ 14.000 en cada caso para las mejores figuras en humoristas y revistas, para el mejor director de murga y para el mejor cuerpo de baile.

El desfile demanda una inversión de la intendencia que ronda los $ 2 millones y se estima que los fallos del jurado se conocerán próximo al amanecer del viernes.

Los elencos deben hacer el recorrido en menos de 35 minutos (antes de acortar el desfile ese límite era 54 minutos) y están previstas penalizaciones por retrasos que pueden llegar a la descalificación del elenco.

Si hubiera mal tiempo –algo que no se prevé–, el desfile se trasladará para este viernes, con los mismos detalles.

Jurado priorizará originalidad, creatividad y alegría

El periodista Fabián Cardozo, por cuarto año consecutivo, será el presidente del jurado que evaluará las propuestas y otorgará los premios y cuyos miembros se van a distribuir en distintos sectores del trayecto.

En la categoría de comparsas y revistas actuarán Pablo Cuña, Elbio Olivera, Renée de León y Fernando Lafuente; en parodistas y humoristas Mauro Bernardo, Willy Quimpos, Víctor Cocina, Virginia Bidegain y Milita Alfaro; y en murgas Martín Duarte, Nicolás Castro, Rodolfo Lacava, Gerardo Cánepa y Jorge Velazco.

Los ejes temáticos que van a considerar son cinco: vestuarios, accesorios y diseños; movimientos y desplazamiento del conjunto; alegría y comunicación de los conjuntos; creatividad e ingenio al servicio del espectáculo; y visión global en el desfile.

La reformulación del desfile genera muchas expectativas, admitió Cardozo a El Observador, no obstante precisó que eso no incide en el jurado, cuya integración volvió a resolverse con base en experientes carnavaleros que no concursan e integrantes de medios académicos y de comunicación.

“Hemos tenido reuniones con la gerencia de eventos, con el equipo de jurados y para nosotros no habrá grandes cambios, vamos a seguir en la línea de priorizar la creatividad, la originalidad y la alegría, queremos un desfile dinámico, divertido, creativo y que fluya, que sea una linda bienvenida para el carnaval”, expresó.

La inversión

$ 38 millones, un 5% más que en 2018, es la inversión que la Intendencia de Montevideo realiza en la organización de todas las actividades carnavalescas: carnaval de las promesas, murga joven, concurso oficial, desfiles oficiales, corsos y escenarios populares y móviles (el 40% corresponde a la gestión del carnaval en los barrios: escenarios populares, móviles y corsos).

Orden del desfile

20:20 Pasacalle Escuela de Carnaval

20:35 Cabezudos (f/c)

20:35 Grupo Alumnos de Murga Escuela de Carnaval (f/c)

20:40 Ronda Momo (f/c)

20:40 Grupo Alumnos Baile y Coreografía Escuela de Carnaval (f/c)

20:40 Ronda Momo (f/c)

20:45 Grupo Alumnos de Candombe Escuela de Carnaval (f/c)

20:45 Comparsa Balelé (f/c)

20:45 Wilber Band (f/c)

20:50 Bafo Da Onça (f/c)

20:50 Los Patanes

20:55 Pasacalle Daecpu

20:55 Murga Comodines (f/c)

20:55 El Show de Nilda (f/c)

20:55 Comparsa Chau Rutina (Mintur - (f/c))

21:00 Carro alegórico

Bloque de murgas 1

21:05 La Mojigata (murga)

21:12 La Venganza de los Utileros (murga)

21:19 Metele que son Pasteles (murga)

21:26 La Clave (murga)

21:33 La Gran Muñeca (murga)

Bloque de revistas

21:39 Tabú (revista)

21:44 House (revista)

21:49 La Compañía (revista)

21:54 Madame Gótica (revista)

Bloque de murgas 2

21:59 Doña Bastarda (murga)

22:06 Cayó la Cabra (murga)

22:13 La Trasnochada (murga)

22:20 Patos Cabreros (murga)

22:27 Línea Maginot (murga)

Bloque de humoristas

22:33 Cyranos (humoristas)

22:38 Sociedad Anónima (humoristas)

22:43 Los Chobys (humoristas)

22:48 Los Bergoglios (humoristas)

22:53 Los Jokers (humoristas)

22:58 Los Rolin (humoristas)

Bloque de murgas 3

23:03 Araca la Cana (murga)

23:10 Curtidores de Hongos (murga)

23:17 La Margarita (murga)

23:24 Agarrate Catalina (murga)

23:31 Jardín del Pueblo (murga)

Bloque de parodistas

23:37 Zíngaros (parodistas)

23:42 Nazarenos (parodistas)

23:47 Los Muchachos (parodistas)

23:52 Aristophanes (parodistas)

23:57 Momosapiens (parodistas)

00:02 Los Antiguos (parodistas)

00:07 Sinvergüenzas (parodistas)

Bloque de murgas 4

00:12 La Consecuente (murga)

00:19 La Croata (murga)

00:26 La Martingala (murga)

00:40 La Pregonera (murga)

00:47 Queso Magro (murga)

Bloque de comparsas

00:53 C 1080 (lubolos)

00:58 Yambo Kenia (lubolos)

01:03 Tronar de Tambores (lublos)

01:08 Sarabanda (lubolos)

01:13 La Carpintera Roh (lubolos)

01:18 Integración (lubolos)

01:23 Valores (lubolos)

Fuente: www.montevideo.gub.uy

Libro: Murga uruguaya para chicos

Fabián Cardozo, presidente del jurado del concurso del Desfile Inaugural del Carnaval, en coautoría con Maximiliano Xicart (letrista este año de la murga Cayó la Cabra y parodistas Los Muchachos), acaba de publicar el libro Murga uruguaya - para chic@s, de la editorial argentina Sudestada. Se está comercializando en librerías de ese país y se podrá adquirir en el Teatro de Verano y en los tablados de Montevideo. Se trata de un libro dirigido a niños y jóvenes de ambos países que busca mostrar y contagiar el gusto por el género murga. A través de textos breves, dibujos y juegos se busca responder preguntas como qué es una murg , que cantan, como enfrentaron las murgas la censura y se termina proponiendo a los niños que armen su propio espectáculo con texto y vestuario.

Entradas para el concurso

Este viernes 25, desde la hora 11 en la red de locales de Abitab, comenzará la venta de entradas para presenciar los espectáculos de la primera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, que comenzará el lunes 28.

Según informó Daecpu a El Observador, el costo será $ 470 la platea baja y $ 260 la platea alta.

Todas las localidades son numeradas. En las etapas de presencia de conjuntos de mayor atracción se estima que incluso este viernes habrá que colocar el cartel “entradas agotadas”. En el caso de etapas con remanente de venta de localidades, las mismas se podrán adquirir en las boleterías del Teatro de Verano en la jornada correspondiente.