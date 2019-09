El "caudillo" Manini presentó su libro para "desmentir" dichos del "fango electoral"

A poco más de un mes para las elecciones nacionales y en el día en el que se conmemoran 169 años de la muerte de Artigas, un 23 de setiembre de 1850 en Asunción, el candidato a presidente por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó un libro que oficia como un "desmentido" a "ciertas aseveraciones que se hacen desde el fango electoral".

Así describió Manini en una conferencia de prensa el objetivo que tiene Vengo a cumplir, un libro de 118 páginas, editado por Artemisa, en el que el excomandante en jefe del Ejército Nacional repasa su trayectoria, para que los ciudadanos tengan "acceso a la realidad" que lo moldeó, algo muy similar a lo que había hecho Juan Sartori -otra novedad que trajo esta campaña electoral- durante las internas.

En la primera parte del libro, Manini responde a un cuestionario que, según explicó en la conferencia, confeccionaron los propios militantes de Cabildo Abierto. Según dijo, el cuestionario lo interpela sobre su infancia, su carrera militar de más de 40 años, así como su etapa final, ya abocado a la actividad política. "Han abundado algunas voces que buscan descalificar en esa baja política electoral. Se ha dicho que utilicé mi carrera (militar) para el lanzamiento político. La respuesta está en el libro", afirmó el candidato.

Camilo dos Santos

Como respuesta a la pregunta de si alguna vez pensó en hacer política después de su carrera militar, Manini respondió –según recoge el libro– que nunca se le había ocurrido dedicarse a la política. Sin embargo, en los "últimos tiempos" se dieron varias circunstancias que motivaron al excomandante a cambiar su opinión. Entre ellas, Manini enumera la "impotencia de ver casi la imposibilidad de solucionar los problemas de la gente, sobre todo de los más frágiles, desde otro lugar que no sea la política".

De esta manera, en su respuesta Manini continuó argumentando que siendo comandante en jefe hizo propuestas "de buena fe", buscando ayudar a "quienes más lo necesitan", pero que no obtuvo respuesta. "En los últimos meses de mi gestión, a raíz de ciertos desencuentros con el Poder Ejecutivo, sentí el apoyo de mucha gente, militares y civiles, que me hizo ver que realmente mi presencia en el escenario político podía aportar un viento renovador que devolviera esperanzas a muchos uruguayos que ya las habían perdido, en busca de soluciones que a esta altura parecían impostergables", agregó.

"Si yo hice política, entonces lo hice desde los veinte años, ya que desde entonces, como he dicho, siempre actué de la misma forma hacia mis subordinados", afirmó Manini en su respuesta.

En la segunda parte del libro, el autor hace una semblanza de José Gervasio Artigas, que tomó como base la disertación que hizo en la Escuela de Defensa de Buenos Aires en julio de 2015. Para el final, el candidato –que además es historiador egresado de la Universidad Católica del Uruguay– hace referencia a su actividad política, que comenzó en abril de este año, días después de que el Poder Ejecutivo lo cesara como comandante en jefe del Ejército.

Camilo dos Santos

Manini se refirió en la conferencia a las razones que lo llevaron a adentrarse en la política, entre las que incluyó a la "crisis cultural" que enfrenta la sociedad uruguaya. El título del libro, además de evocar al himno nacional, es una referencia al "compromiso" que está dispuesto a asumir el candidato, según señaló en la conferencia. "No estamos acostumbrados a prometer cosas que no podemos llevar adelante", dijo y agregó que por eso es que sus propuestas no se toman como "promesas" sino como "compromisos".

"Eso es lo que preocupa a algunos y pone nerviosos a muchos. Eso es lo que todos ven y, por eso, recrudecen sus virulentos ataques", subrayó Manini.

Según explica Manini en el libro, la crisis cultural a la que alude comenzó cuando "la legislación desnaturalizó los hondos lazos de unidad y la confianza en el seno del grupo familiar". "Ahí fue, sin ninguna duda, que tuvo inicio formal el proceso de caída que nos trajo a esta emergencia en la que hoy estamos", aseguró.

El "caudillo"

El prólogo de Vengo a cumplir estuvo a cargo del crítico literario y editor Rodolfo Fattoruso, quien también se refirió a Manini en la conferencia de prensa de este lunes.

Fattoruso aseguró en la conferencia que Manini es una "novedad" en el escenario político nacional, que "hace tiempo" no tenía a un "caudillo". "Nació la figura de un caudillo", dijo el crítico, quien agregó que esto surgió de una "necesidad colectiva". "El caudillo es el líder que sabe vincular el suelo con el cielo, la raíz con el porvenir. Esa es la misión del caudillo", aseguró.