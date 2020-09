El Cebolla encabeza la lista de Peñarol para ir a Bolivia

El capitán de Peñarol, Cristian Rodríguez, volvió a ser convocado por el entrenador Mario Saralegui para el partido por la Copa Libertadores que este jueves (hora 19) los aurinegros jugarán ante Jorge Wilstermann en Bolivia.

El Cebolla vuelve a estar entre los citados tras lesionarse en el partido frente a Montevideo City Torque de hace dos semanas, encuentro en el que sufrió un golpe que lo dejó afuera de los siguientes compromisos.

Por la lesión no pudo jugar ante Colo Colo en Santiago de Chile la semana pasada. El capitán viajó con la delegación aurinegra al país trasandino pero no estuvo ni en el banco de suplentes del equipo que cayó por 2-1 en el regreso de la Libertadores.

Luego, tampoco dijo presente este sábado ante Plaza Colonia en el Parque Prandi, donde los aurinegros se recuperaron y ganaron por 3-1.

Diego Vila

El volante volverá a estar a la orden para el crucial encuentro ante Wilstermann de este jueves en Cochabamba, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar,

“El Cebolla se ha hecho estudios que confirman que no tiene rotura. Esperaremos a que tenga la posibilidad de probarse bien y evaluaremos si está para jugar, ir al banco o no viajar”, dijo Saralegui el martes a Tirando Paredes de radio 1010 AM, un día antes de incluirlo en la lista.

Los aurinegros deben ganar o sacar un empate para mantener sus posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Libertadores o, en caso de no lograrlo, meterse en la Copa Sudamericana como terceros de grupo, lo que igual representaría otro duro revés aurinegro en el máximo torneo continental donde no supera la fase de grupos desde el 2011, cuando terminó vicecampeón.

Peñarol está último en el Grupo C, con tres puntos, al igual que los bolivianos, mientras que Athletico Paranaense y Colo Colo, que se enfrentan entre sí, tienen seis unidades cada uno.

Los 26 convocados

Saralegui dio la lista de 26 jugadores que viajarán a Bolivia este miércoles a la hora 15, en la que se destaca la presencia del Cebolla, como también la ausencia de Joaquín Piquerez, el lateral izquierdo que tiene una molestia muscular y está descartado para el partido. En su lugar seguramente jugará Rodrigo Abascal, a quien ya utilizó en ese puesto.

El DT incluyó a Walter Gargano, a quien también evaluó para conocer su estado sanitario y finalmente está en condiciones de jugar.

Peñarol viaja en vuelo chárter rumbo a Santa Cruz de la Sierra. El jueves volarán a Cochabamba y llegarán a la hora 14.30. De ahí irán directamente al estadio Félix Capriles.