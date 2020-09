Peñarol y un viaje a la altura con la presión del factor económico

Peñarol sale de un volcán en erupción para subir a la altura tan temida. Su viaje a Cochabamba puede ser uno de los últimos de la Copa Libertadores. Cerrando el grupo C de la fase de grupos, el carbonero sabe que no hay mañana. Tiene que vencer a Jorge Wilstermann (jueves, hora 19.15, estadio Félix Capriles), de lo contrario, el sueño se aleja.

El viaje llega en un momento deportivo complicado. Con Nacional a punto de ganar el Torneo Apertura (si el sábado le gana a Liverpool en Belvedere quedará solo en la punta) y en medio de un clima electoral que se palpita (las elecciones se realizarán el 5 de diciembre), un grupo de hinchas se presentó el lunes a protestar en la puerta de la sede contra la dirigencia.

L. Carreño

El empate 0 a 0 con Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo, tras el debut triunfal de Mario Saralegui contra Liverpool, produjo una herida porque el Apertura se alejó. El 1-2 contra Colo Colo en Santiago la agrandó al punto tal de que el triunfo contra Plaza en Colonia parece no haber sido suficiente para cerrarla.

El equipo desde el punto de vista deportivo muestra altibajos.

Y ahora un viaje de arena gruesa, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con todo lo que ello implica para los uruguayos.

Como pasó en Chile, Peñarol se enfrentará con un rival con escaso rodaje. Jorge Wilstermann padece la inactividad en un campeonato que se paralizó como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Marcelo Hernández / AFP / Pool

El tema es que para el carbonero todo parece costar el triple en el exterior donde en los últimos años sus números son para el olvido.

El técnico Mario Saralegui llegó al club y en su presentación habló de la "sexta" en referencia a la Copa Libertadores. La puso como prioridad.

“Esto es partido a partido, punto a punto y me preocupa muchísimo el tema de la Copa Libertadores porque yo tengo la obligación de pensar como piensa el hincha de Peñarol. El hincha quiere ganar la Libertadores, ganar la sexta, debería ser nuestro primer objetivo para estar a la altura de la historia del club. El segundo es el partido con el rival clásico, gracias a ellos nosotros somos grandes, hay que ganar. Y el tercer objetivo es llegar a la final del torneo y poder ganarlo”, dijo el DT.

Marcelo Hernández/ POOL / AFP

Y ahora la gente espera resultados. Al margen de lo deportivo, el seguir con vida en la Copa va de la mano con los ingresos. Por jugar la fase de grupos el equipo aurinegro se aseguró tres millones de dólares. En caso de superar la ronda cobrará otro millón de dólares.

El club necesita de esos ingresos como nunca. La pandemia tensó las relaciones entre dirigentes y jugadores que exigieron cobrar complementos al seguro de paro. Tras largos idas y vueltas se negoció asumir una importante deuda a futuro: US$ 6 millones en conceptos de salarios. Los deberá cancelar la nueva directiva.

Nicolás Scafiezzo

El factor deportivo

Saralegui dijo el martes en Tirando Paredes que se emite por AM 1010 que evalúa el estado sanitario de algunos jugadores como Joaquín Piquerez, el Cebolla Cristian Rodríguez y Walter) Gargano. “El Cebolla se ha hecho estudios que confirman que no tiene rotura. Esperaremos a que tenga la posibilidad de probarse bien y evaluaremos si está para jugar, ir al banco o no viajar”, dijo el DT.

Peñarol viajará este miércoles a la hora 15 en vuelo chárter rumbo a Santa Cruz de la Sierra. El jueves volarán a Cochabamba y llegarán a la hora 14.30. De ahí irán directamente al estadio Félix Capriles.

El club solicitó un servicio de catering al Gran Hotel Cochabamba para que los jugadores puedan alimentarse previo a su viaje de retorno.

El probable equipo de los locales formaría con Arnaldo Giménez, Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ronny Montero, Sebastián Reyes; Carlos Antonio Melgar, Leonel Justiniano, Didí Torrico, Cristian Chávez, Patricio Rodríguez; Gilbert Álvarez.