¿Cuánto dinero recibirán Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2020, cuya fase de grupos se pone en marcha esta semana y que tiene a Nacional y Peñarol como únicos representantes uruguayos en esa instancia, marcará un récord histórico en los premios que repartirá en dinero para los clubes participantes.

En total, el principal torneo de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) distribuirá US$ 168,3 millones entre todos los equipos que la disputen, los que tendrán mayores ingresos a medida que avancen en el desarrollo del certamen.

El equipo que se proclame campeón embolsará un premio por el título de US$ 15 millones más el 25% de la recaudación neta de la final única que este año se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro el 21 de noviembre.

Leonardo Carreño

En total, a lo largo del recorrido en el torneo, el equipo que levante la copa acumulará premios por US$ 22,5 millones.

En tanto, el vicecampeón se asegurará US$ 6 millones por disputar la final.

El aumento en los premios con respecto al año pasado comienza a notarse en los cuartos de final, donde el premio pasará de US$ 1,2 millones a US$ 1,5 millones por equipo clasificado; mientras que los clubes semifinalistas obtendrán US$ 2 millones cada uno, frente a los US$ 1,75 millones que se otorgaban en el 2019.

“Para la actual directiva de Conmebol la reinversión en el fútbol a través del aumento de premios en las competiciones continentales es una de las líneas de actuación clave para impulsar la competitividad de nuestro fútbol”, dijo el presidente de la entidad rectora del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, en el sorteo de las copas continentales.

Leonardo Carreño

¿Cuánto reciben Nacional y Peñarol?

Por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, Nacional y Peñarol se aseguran US$ 3 millones cada uno.

Luego, los premios serán de la siguiente forma:

1.050.000 por pasar a octavos de final

1.500.000 por pasar a cuartos

2.000.000 por avanzar a semifinales

6.000.000 por jugar la final

15.000.000 por ser campeón