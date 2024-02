El Chino Recoba tras ganarle con Nacional a Puerto Cabello: "No nos falta humildad ni coraje"

"Me voy un poco triste o enojado porque pudimos sacar una ventaja mayor, pero no es fácil ganar de visitante en la Copa y si me decían este resultado antes de jugar, lo firmaba". El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba se mostró "feliz" por el resultado y también por el rendimiento de su equipo tras derrotar 2-0 a Academia Puerto Cabello en Valencia a pesar de que en el segundo tiempo, el tricolor dejó pasar la oportunidad de golear y liquidar la serie.

El encuentro correspondió a la ida de la segunda vuelta y el ganador de esta instancia jugará contra Always Ready o Sporting Cristal (los bolivianos ganaron 6-1 en la ida) en fase 3 por un lugar en fase de grupos.

"Hicimos un muy buen partido, el equipo funcionó como tal. Hoy Antonio (Galeano) es el alma del equipo con Lucas (Sanabria), lo hicieron de muy buena manera, estoy contento por ellos y por el resto del equipo. Se lo ganaron ellos el lugar que tienen", declaró el DT en conferencia de prensa.

"Había dos lecturas, una que el equipo podía haber hecho más goles, pero también que fue un partido de visitante y que sacamos dos goles de diferencia, que jugamos de buena manera y me voy feliz".

"Hoy con la comunicación se sabe cómo juegan los equipos, cómo se los puede lastimar, cómo hay que tener cuidado y si bien hicieron algunas variantes a lo que planificamos después está la inteligencia de los jugadores que toman las decisiones en la cancha. Si los dejábamos correr, ellos podían ser un equipo peligroso. Antes del partido dije que no éramos favoritos, son pocos los equipos que pueden ser favoritos. El favorito está dentro de la cancha, demostrándolo. Este rival dejó afuera a Defensor, no los dejamos jugar, los atacamos, no estuvimos finos en el segundo tiempo y pudimos sacar una diferencia mayor, pero los goles hay que hacerlos y no merecerlos. Esto deja la llave encaminada, pero quedan 90 minutos donde hay que ratificar esto", afirmó Recoba.

"Con 12 años hice mi primer torneo internacional y mi primer viaje a Venezuela y ahora me voy a buscar a una persona que me mostró videos de esa fecha. El venezolano es muy agradable, servicial y nosotros tratamos de estar en los detalles con la gente que fue al hotel. En Nacional hay muy buena gente, me siento contento por haber armado un grupo humano y si a eso le sumás la calidad futbolística da para ilusionarse, siempre con los pies en la tierra y respetando a los rivales. Estamos felices, el domingo tenemos un partido importante por el campeonato (Liverpool) y el resultado del primer tiempo nos dio la posibilidad de reservar a algún jugador", manifestó el DT.

"Hay tiempo para mejorar. Teníamos que hacer un buen partido hoy para aspirar a la siguiente ronda, no nos falta humildad ni coraje, hay una energía muy positiva entre todos, estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo", afirmó Recoba.

"Para afrontar la Copa se necesita humildad, no subestimar al rival, sea cual sea. Hoy no se gana con la camiseta ni con la historia, se gana jugando mejor que el rival. Quedamos afuera de la Copa AUF Uruguay con Liverpool. Por el Apertura, con River, el equipo me gustó, y hoy creo que hay una mejoría con alguna variante que hicimos y no me puedo conformar con lo visto hoy. Teníamos algún temor mayor por Puerto Cabello, en estos primeros 90' fuimos superiores pero no podemos subestimar a nadie. Defensor pensó que iba a hacer un partido bueno, pero cuando no estás 100% enfocado en la Libertadores, si cometemos el mismo error de subestimar lo podemos pagar", agregó el Chino.

"No es una cancha fácil esta, tiene buen piso vino gente, agradezco el esfuerzo de los dirigentes de contratar un chárter porque el viaje se hizo largo. Estamos en una situación que mejoramos, pero tenemos mucho margen de mejora y no podemos creernos que estamos clasificados. Si entramos dormidos en la revancha y no nos damos cuenta que estamos jugando un partido de Copa, cometeremos el error de subestimar. Por lógica, deberíamos pasar, pero tengo la necesidad de tener la humildad suficiente de decir que tenemos que meter pata y jugar enfocados el próximo partido", se adelantó Recoba.

"Todos los equipos que juegan la Copa tienen la ilusión de ganarla. Todos juegan para ganarla. Se lo dije a los jugadores, tenemos que pensar que Nacional va a ganar todos los partidos, aunque no los va a ganar todos. Yo tengo el sueño, el convencimiento de llegar a la final, capaz que ese convencimiento después te da una cachetada, pero vamos por buen camino", reflexionó el entrenador

Por último, Recoba elogió a su colega, Noel Sanvicente: "Es muy bicho, sabe mucho y sabe mucho más que yo porque tiene gran trayectoria. Mirá el final del partido, pudimos irnos 2-1, pero para eso tenemos golero, para salvar las que nos llegan".

La revancha será el miércoles de la semana próxima a la hora 19.00 en el Gran Parque Central.