Un club gigante está muy cerca de contratar a Facundo Pellistri

El delantero uruguayo Facundo Pellistri está muy cerca de volver a jugar en el fútbol sudamericano.

Luego de que Peñarol lo vendió en US$ 10 millones a Manchester United de Inglaterra el 3 de octubre de 2020, el futbolista estuvo dos veces a préstamo en Deportivo Alavés, con el cual descendió en la temporada pasada.

Cuando realizaba la pretemporada con el United, se lesionó en un partido contra Rayo Vallecano y de esa manera, su club, que pretendía prestarlo por tercera vez, no lo pudo hacer antes de que cerrara el anterior período de pases.

En ese contexto, Pellistri siguió en el club inglés, y solo pudo debutar el pasado 10 de enero por la Copa de la Liga inglesa.

Allí jugó solo 6 minutos en la goleada por 3-0 sobre Charlton Athletic.

En el resto de toda la temporada, o estuvo siempre en el banco, o el técnico Erik ten Hag no lo tuvo en cuenta.

Ahora existe una gran posibilidad para que emigre en este período de pases.

El futbolista uruguayo busca salir del United

Un club gigante de Sudamérica lo pretende. Se trata de Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores de América, que jugará en febrero el Mundial de Clubes en Marruecos.

En dicha institución es ídolo el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y también juega otro seleccionado uruguayo en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022: Guillermo Varela.

Según publica el diario O Globo de Río de Janeiro este jueves, las negociaciones avanzan y Flamengo se acerca a Facundo Pellistri,

El club carioca ofrece un préstamo de un año, con un precio de compra fijo y el 100% de los salarios pagados.

A su vez, el técnico Vítor Pereira dio el aval a la llegada del atacante uruguayo.

Si bien no se trata de un club europeo, Flamengo es la institución con más poder económico del fútbol sudamericano. Solo por dar un ejemplo, el año pasado entre el título de la Copa Libertadores de América y el de la Copa do Brasil, recaudó US$ 48 millones.