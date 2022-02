El Colo Ramírez, Monzeglio, Trezza y el fracaso de Nacional en ataque: el uno por uno tricolor

Nacional jugó un clásico para el olvido. Volvió a perder con Peñarol, esta vez por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y la mayoría de sus jugadores quedaron en el debe aún cuando su equipo jugó 62 minutos con un hombre de más (todo el segundo tiempo, más los cinco finales del primero y 12' de adición).

Tras un inicio donde lo mejor estuvo en la forma en la que presionó al mediocampo de Peñarol en su zona de inicio de los ataques, el tricolor falló rotundamente en defensa en los últimos 15' del primer tiempo y después, cuando tuvo que salir a igualar el encuentro, no se le cayó una idea.

En ese contexto, el que le cambió la cara fue el argentino Emmanuel Gigliotti quien cabeceó los dos centros potables que le tiraron. Pero el Puma terminó expulsado por hacer lo que volantes y otros delanteros no hicieron: bajar a dar una mano en defensa.

De mitad de cancha en adelante, el tricolor fracasó por completo en el clásico y fue netamente superado por el cerrojo defensivo por el que apostó Peñarol para defender su módica ventaja.

La seguridad que brindó el brasileño Léo Coelho en defensa fue de lo mejorcito de un Nacional que quedó nuevamente en el debe clásico.

Sergio Rochet 5: Contuvo muy bien un cabezazo de Álvarez Martínez en el primer tiempo y se tiró muy bien en el penal de Ceppelini sin poder desviar el balón. Salió de abajo en largo dos veces en el primer período en forma imprecisa mandando la pelota afuera. En el segundo período le patearon una sola vez, afuera.

Sergio Rochet no defeccionó

José Luis Rodríguez 5: Importante en los primeros 30' con buenas subidas ganándole dos duelos con pelota a Agustín Canobbio. Después, cuando Peñarol lo esperó con cinco en el fondo ya no tuvo profundidad. Generó una de las más claras con un cabezazo en fuera de juego, en situación anulable con VAR.

Léo Coelho 6: Jugó seguro aunque al principio abusó del pase largo sin animarse a la conducción. Se animó algo más en el segundo tiempo y fue el que bancó el fondo en los contragolpes esporádicos de un Peñarol que solo llegaba con dos jugadores al ataque.

Léo Coelho, de lo mejorcito del equipo

Nicolás Marichal 4: No apostó por su buen pie y se lo notó impreciso despejando en lugar de apoyar y tropezándose con un pase atrás de Almeida para regalar un córner. En el segundo tiempo no pudo empujar y cada vez que lo encararon no dio sensación de firmeza.

Christian Almeida 3: Cuando Matías Aguirregaray pudo zafar de la presión en tres cuartos de cancha de Nacional y empezó a lanzar en velocidad a Ignacio Laquintana comenzaron sus problemas. Al igual que en los clásicos de verano, Laquintana le llevó gran peligro cada vez que lo encaró. A los 28' se enredó con una pelota y cometió penal. Pablo Repetto no supo diagramar un plan que lo protegiera y por su lado Peñarol le ganó el clásico. Salió a los 45', pero el daño ya estaba hecho.

Felipe Carballo 4: El mejor de Nacional en el primer tiempo por cómo presionó, cómo distribuyó el balón en subida y porque fue el único que se animó a patear al arco llevando peligro con dos remates de afuera del área. En el segundo tiempo bajó y su empuje solo se notó en una acción final. No pudo hacer retroceder la muralla que edificó Damián Musto.

Felipe Carballo disputando el balón con Walter Gargano

Diego Rodríguez 3: Intentó darle equilibrio a un equipo que salió a presionar en campo enemigo. Cumplió con ese cometido pero cuando Peñarol pasó al ataque no aportó solidez a sus defensores. Salió en el segundo tiempo cuando sobraba en la cancha y no aportaba absolutamente nada en ataque.

Alfonso Trezza 3: Empezó con un topetazo evitable a Kevin Dawson que le pudo costar amarilla. Se mostró participativo en el arranque con las subidas del Pumita, pero no pudo hacer daño cada vez que tuvo la pelota y a Juan Manuel Ramos enfrente. Estuvo al borde de la expulsión en una jugada que corrigió la intervención del VAR. Bien sustituido, jugó otro flojo clásico.

Sergio Rochet estuvo cerca ante Ceppelini

Manuel Monzeglio 3: Activo a la hora de presionar la salida de Peñarol pero demasiado pasivo a la hora de resolver con pelota. La única acción donde encaró a campo abierto fue superado por Hernán Menosse. En tiempo agregado del primer tiempo demoró en resolver sobre el borde del área generándose un rebote que aprovechó Carballo con más determinación. Durmió tanto la última ofensiva que Leodán González pitó el final de los primeros 45'. En el complemento siguió en el mismo tono del equipo: anodino e inofensivo. A los 76', absolutamente solo, mandó un centro afuera que generó que fuera sustituido.

Manuel Monzeglio superado numéricamente

Santiago Ramírez 4: Jugó de extremo izquierdo hacia adentro. Muy enchufado para apretar a los medios de Peñarol pero poco adepto para retroceder y colaborar en la marca de Aguirregaray y apoyar a Almeida en defensa. Solo bajó y desarticuló una acción en el primer tiempo. Por pelear un balón dividido, generó la roja de Pablo Ceppelini. En el complemento fue el único que pateó al arco. Un remate fue bloqueado, el otro fue atajado por Dawson.

Juan Ignacio Ramírez 3: Bien marcado por los zagueros de Peñarol que nunca lo dejaron dar vuelta. En el complemento siguió igual. Ausente, siempre superado. Cuando se le presentó espacio y oportunidad falló rotundamente marcado por Ramón Arias. Anulado.

Juan Ignacio Ramírez superado por Damián Musto

Camilo Cándido 4: Mejor que Almeida porque con inferioridad numérica Peñarol no lo atacó. Tuvo un remate fallido, generó la amarilla de Arias y tiró un par de centros que no llegaron a destino.

Camilo Cándido y Nicolás Marichal

Leandro Otormín 4: Su primera pelota fue un centro a la cabeza de Gigliotti, pero ya el segundo quedó corto y no volvió a generar desnivel alguno.

Leandro Otormín no pudo cambiar nada

Emmanuel Gigliotti 4: El único que dio la talla de mitad de cancha en adelante. Le tiraron dos centros y metió dos cabezazos, uno de ellos en el palo. Fue expulsado porque fue el único de los de arriba que en vez de quedarse parado bajó a defender y a dar una mano. La expulsión le baja el puntaje.

Emmanuel Gigliotti, tres partidos, dos rojas

Joaquín Trasante 4: Empujó más y le puso más ganas que Diego Rodríguez. Pero no tuvo claridad alguna.

Joaquín Trasante fouleó a Aguirregaray y tomó del cuello a Canobbio: jugó poco

Diego Zabala 4: Participativo en su ingreso pero falto de precisión en el pase, sintiendo la falta de fútbol y de acople con el equipo.