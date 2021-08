El comportamiento en algunas situaciones de la vida cotidiana

En nuestro país somos generosos en el trato con los profesionales. Su inquietud me lleva a sugerir que un profesional se presente con toda humildad: “Mengano de tal, médico traumatólogo” o “Zultano de tal, odontólogo”. Con toda seguridad de inmediato lo empezarán a tratar de Dra. o Dr. (si es médico, odontólogo, contador, abogado, etc). Sin embargo doctores son aquellas personas que han obtenido el grado académico correspondiente, en ese caso serían propiamente doctores o doctoras. Consideremos que socialmente hay profesiones que usan el título académico y, solo si realmente son Drs. usarán el tratamiento de Dr. Estas son, por ejemplo: ingeniero, escribano, arquitecto, etc. Dije al principio que somos generosos en el tratamiento con ciertas profesiones pues lo nombramos con una titulación académica mayor a la real.

Música y boda religiosa Acompañé a mi hija a una iglesia católica para concretar los detalles de su ceremonia de casamiento. Nos dieron a leer las obras que se pueden ejecutar en las bodas. ¿Hay alguna razón para limitar la elección de la música en este caso? Sí. Es evidente que en las iglesias se desea mantener y respetar el lugar sagrado. Aunque el repertorio a elección es muy amplio, implica que no se puede tocar cualquier cosa. La llamada música profana está reñida con un sitio sagrado. Después en el agasajo habrá tiempo para escuchar y bailar con cualquier tipo de música. ¿Señor Embajador? Si debo tatar a un cónsul o Embajador, ¿es preciso decirle Señor cónsul o Señor embajador? No. Si por ejemplo Ud. es arquitecta, nadie le dirá Sra. arquitecta en el trato social, en todo caso le dirán arquitecta. Hay que tener en cuenta que “cónsul” o “embajador” son grados del derecho diplomático que se obtienen administrativamente, por tanto el tratamiento será de embajador o cónsul, sin precederlo del Sr. o Sra.