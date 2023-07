El consejo que Agustín Casanova le da a su equipo en La Voz tras su mal recuerdo con Fer Vázquez

En su rol de coach de los programas Got Talent y La Voz, Agustín Casanova aporta su experiencia para entrenar a jóvenes que sueñan con ser cantantes.

En esta entrevista con El Observador, dice que disfruta mucho esos roles. Destaca que puede escuchar las anécdotas de Rubén Rada o Valeria Lynch en las grabaciones de los programas, poder compartir su experiencia con los participantes, salir de gira, subir al escenario.

Pero también, otro rol es dar consejos concretos a sus coacheados. Consultado sobre cuál es el consejo que siempre le da a su team, Casanova respondió: “Son tres. En primer lugar, que se diviertan. Eso es la clave para mí. Segundo, que si realmente quieren cantar, que si realmente aman cantar, que sigan, pase lo que pase. Yo tenía dos trabajos y estudiaba, y dejé todo, porque no quería vivir mi vida haciendo algo que no quería, si el día mañana me voy a morir. Por suerte me fue muy bien, pero el primer objetivo igual era ser músico callejero. Y el tercer consejo es, ´no firmes nada sin antes asesorarte´. Ese capaz que tendría que ser el primero (risas)”.

Sin mencionarla, Casanova se refiere a la famosa pelea que tuvo con Fer Vázquez, que incluyó un juicio millonario que inició el cantante de Márama. "Fue muy fuerte para mí, la pasé re mal. Después, con el tiempo, entendí que era una puerta que se cerraba y otra que se abría. Dije ‘bueno, voy a ser solista’ y todos los músicos de Márama se vinieron conmigo”, contó Casanova.

Fer Vázquez juntó a mediados de 2014 a cinco jóvenes –entre ellos Agustín Casanova– para formar la banda de cumbia pop Márama. Seis meses después fundó, con compañeros suyos de clase en la Universidad ORT, la banda hermana: Rombai. Casi desde el comienzo disfrutaron del éxito y la popularidad, luego trascendieron a Argentina y más tarde a buena parte de Sudamérica, con actuación y Gaviotas de Plata y Oro incluidas en el Festival de Viña del Mar.

Pero la intención de Vázquez de pasar a trabajar con el mánager de Maluma y Carlos Vives, terminó de romper el vínculo. Casanova se quedó con quien hasta ese momento los representaba, Enrique Quinteros y comenzó una carrera solista, mientras que Vázquez se fue a Miami a producir la nueva etapa de su grupo musical.

Luego, en 2021, finalmente Maramá volvió a los escenarios con prácticamente la misma formación que tenía antes de la ruptura.

¿Cómo el proceso de pararte del lado del coach, del consejero?

Tremendo, porque yo fui a cuatro programas de canto y en los cuatro perdí, justificado. Y me ayudó haber ido a esos concursos, porque también me dieron la perspectiva de que en miles en miles de participantes me vi reflejado como ese niño o esa adolescente luchando por ser cantante. Y por eso siempre intento que la otra persona se lleve a una experiencia buena, y que entienda que a pesar de que no gane, que es lo que va a pasar en el 99% de las veces, que se lleve a un aprendizaje. Yo no estoy para decirle a alguien si tiene talento o no, porque el arte es muy subjetivo. Pero creo que más que nada son como pequeñas ayudas o consejos que les pueden servir para mejorar.