El coronavirus obliga a los gimnasios a crear una cámara

La crisis generada por el coronavirus obligó al sector de gimnasios a conformar, por primera vez, la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA), un ente regulador y representativo para el rubro.

Los gimnasios reúnen a unos 3.000 empresarios y debido a la crisis, unos 15.000 trabajadores fueron enviados al seguro de paro, comentó Gustavo Méndez, representante de CUGA. Esto los llevó a crear la cámara, con el principal objetivo de crear proyectos para los gimnasios de país. "Charlamos con la Secretaría Nacional del Deporte, con el Ministerio de Salud y de Trabajo, el presidente también sabe de nosotros. Estamos trabajando a largo plazo", comentó.

Según Méndez, los gimnasios no son representados a nivel de gobierno y existe un vacío legal en materia fiscal para este tipo de empresas: "No somos de la Secretaría Nacional del Deporte. A pesar de que estamos en deportes, no estamos registrados como tal. Sí somos una cámara comercial porque somos empresas privadas. Tampoco somos del Ministerio de Salud Pública, aunque somos de bienestar y salud". Por este motivo, la cámara intentará que el sector cuente con un ente regulador, además de obtener beneficios como agrupación, como promociones y capacitaciones.

El representante de la cámara contó que CUGA es un proyecto en formación a nivel legal, y que congregaría no solo a gimnasios, sino que a "todo lo que es actividad física, bienestar y entrenamiento", como academias de baile, de artes marciales, yoga y centros de pilates, entre otros.

Reapertura

Tras dos meses de cierre, los gimnasios de todo el país comenzaron a retomar sus actividades con sus propios protocolos, mientras esperan la aprobación del oficial, que fue presentado el primero de abril por la cámara al Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.

Algunas de las medidas que toman son uso de tapabocas, higienización de pies y manos, distanciamiento entre personas, utilización de toallas y botellas personales y limpieza de aparatos, tanto por parte de los clientes como del personal. También están limitando la cantidad de personas, que además tienen que agendar sus horarios para poder ingresar, lo que permite llevar un mayor control.