Lo que se sabe y lo que no se sabe sobre la vuelta a clases

El 29 de junio será una fecha clave en el año lectivo de Uruguay. Ese día, todos los jardines, escuelas, liceos y UTU del país habrán retomado el régimen presencial de clases.

El sistema no funcionará de la misma forma que lo hacía antes del 14 de marzo, cuando el gobierno suspendió las clases por la emergencia sanitaria. Habrá ciertas restricciones de camino a la nueva normalidad, y algunas de ellas fueron anunciadas en la conferencia de prensa del jueves.

Sin embargo, las medidas no quedaron del todo claras y algunas personas –entre ellas, los docentes– plantearon sus dudas en las últimas horas.

A continuación, una guía para entender los anuncios.

¿Es obligatorio ir a clase?

No. La asistencia será voluntaria en todos los niveles educativos mientras dure la emergencia sanitaria por covid-19. La autoridad ejecutiva deberá diseñar un protocolo para estos casos, según el comunicado oficial.

¿Quiénes se reintegran y quiénes no?

Los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y técnica, tanto públicos como privados. La enseñanza terciaria no está comprendida dentro del protocolo, sino que cada una deberá decidir si retoma las clases presenciales y de qué forma.

La Universidad de la República ya anunció que no retomará por ahora las clases presenciales porque, según el rector Rodrigo Arim, no están dadas las condiciones sanitarias aún. Sí está prevista la reincorporación progresiva a las aulas para las actividades que no puedan realizarse a través de las plataformas digitales.

Ines Guimaraens

¿Cuáles son las fechas de reincorporación?

25 de mayo: los directores, docentes y funcionarios volverán a los centros educativos ese día, para poder recibir a los estudiantes cuando se reintegren de forma escalonada. Sin embargo, a nivel de Primaria no hay ningún acto administrativo que refrende esta intención del gobierno, según el consejero de Primaria Pablo Caggiani. Los sindicatos docentes también cuestionaron que se les avisara con tan poco margen.

A partir de esta fecha los docentes están autorizados a convocar a los estudiantes para hacer un seguimiento puntual de un caso o darles tutorías.

1 de junio: empezarán las clases presenciales en las escuelas rurales de Canelones y las escuelas especiales de todo el país. También en las escuelas Aprender y de tiempo completo, con la excepción de las que están en Montevideo y la zona metropolitana.

Educación Media Rural del CES y CETP (Liceos rurales, Centros Educativos Integrados, 7°, 8° y 9° en escuelas rurales, Ciclo Básico Agrario sin internados).

Sextos años de Bachillerato Diversificado del CES y Terceros de Bachilleratos Tecnológicos y Profesional del CETP (público y privado), excepto los que funcionan en Montevideo y el área metropolitana.

15 de junio: se retomarán las clases presenciales en todos los centros de primera infancia y educación inicial, públicos y privados. A su vez, en escuelas primarias urbanas comunes, de práctica y de tiempo extendido (públicas y privadas), excepto las ubicadas en Montevideo y el área metropolitana. También en las escuelas aprender y de tiempo Completo en Montevideo y el área metropolitana.

En Secundaria, retoman los estudiantes del ciclo básico general (CES) y tecnológico (CETP) público y privado, excepto de Montevideo y el área metropolitana.

Se suman los estudiantes de Formación Profesional Básica (FPB) de CETP – UTU y otros planes correspondientes a este nivel educativo, excepto Montevideo y área metropolitana. A su vez, los de la propuesta 2016 del CES, planes semestrales, Bachillerato Diversificado del CES, Bachillerato Tecnológico y Profesional, así como Educación Media Profesional del CETP. Todos ellos del interior del país, no de Montevideo o el área metropolitana.

En la capital sí se habilitará la reincorporación de los sextos años de Bachillerato Diversificado del CES y Terceros de Bachilleratos Tecnológicos y Profesional del CETP (público y privado).

Asimismo, en esta fecha se retomarán las clases presenciales de educación terciaria técnica pública y privada, excepto Montevideo y área metropolitana.

29 de junio: la reincorporación gradual culmina este día, con los estudiantes de Montevideo y el área metropolitana que habían quedado excluidos en las anteriores instancias.

¿Cómo será el régimen de clases presenciales?

Cada institución deberá definir los detalles de la reincorporación, es decir, si van todos los alumnos o una parte, qué días se impartirá las clases, etc.

La única condición que pusieron las autoridades es que la carga horaria diaria de los escolares no puede ser de más de cuatro horas. Se seguirá en paralelo con las clases virtuales, que fueron el pilar de la enseñanza durante la suspensión de los cursos presenciales.

¿Habrá vacaciones de invierno?

Sí, pero no está definida. En la conferencia de prensa del jueves se manejó la posibilidad de que empiecen el 7 de julio y dure una semana, en vez de dos, pero es algo que las autoridades todavía no resolvieron.

¿Qué pasa con los estudiantes que deben exámenes?

Tendrán la posibilidad de darlos a la brevedad, pero depende de cada centro educativo. Por lo pronto, este jueves se dio "autorización para la integración de mesas de exámenes en todo el país, con el fin de facilitar la culminación y continuidad de ciclos educativos en la educación media pública y privada, así como en formación en educación".

¿Se harán pruebas de laboratorio aleatorias para detectar covid-19?

En principio, no está previsto para los estudiantes, pero sí para los docentes. Se seguirán pautas sanitarias a partir de un protocolo firmado este martes por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Según el gobierno, habrá un seguimiento riguroso de cada institución para controlar potenciales focos infecciosos.

¿Cómo se evitarán aglomeraciones?

Los ingresos y salidas deberán ser escalonadas a efectos de evitar aglomeraciones en dichas instancias. Los recreos serán espaciados y por turnos, evitando las aglomeraciones.

Estos detalles son algunos de los que cada institución deberá decidir.