El cruce entre Lacalle Pou y Lima por Salto Grande: "Tigre de malo" y "no se enoje"

El presidente Luis Lacalle Pou y el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, tuvieron un cruce este miércoles tras la interpelación por la gestión de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y el pedido de los diputados de que renuncien todos los miembros.

Primero fue Lacalle Pou quien hizo referencia al intendente frenteamplista, cuando en una rueda de prensa desde Salto –donde participó en una serie de actividades este miércoles– le consultaron sobre la relación con Lima.

"Se pueden imaginar que no puedo correr todas las pelotas. Aparte, no me corresponde. Pero me viene a la mente algo de cuando era recién electo diputado, era bastante más joven, tendría 26 o 27 años", comenzó diciendo el presidente.

Y continuó: "Había un diputado del Frente Amplio que lo leía en la prensa del departamento y era un tigre de malo. Pero un tigre (...) Lo veía todo el tiempo en las comisiones y el hombre no se expresaba de esa manera. Entonces un día fui y le pregunté por qué se expresaba de una manera en los medios y cuando estábamos juntos no lo hacía de la misma manera. No sé, me acordé de ese cuento".

Ante la consulta de si eso le hacía acordar a Lima, el presidente insistió: "Me acordé de ese cuento".

Por su parte, Lima le pidió al mandatario que "no se enoje" por el pedido de renuncia que hizo la la Cámara de Representantes a los miembros de la delegación uruguaya y los funcionarios designados de forma directa en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM).

"No se enoje porque el Parlamento nos dio la razón y cortaron el gobierno paralelo que se quiso imponer en Salto a fuerza de clientelismo y acomodos", escribió el dirigente frenteamplista en su cuenta de X (Twitter).

Puede venir solo o acompañado presidente. Conmigo puede hablar enojado como estaba hoy o tranquilo como tantas veces hablamos antes. Pero enójese con la pobreza que no baja, la inseguridad que no mejora y la economía del Litoral que sigue en un pozo. No se enoje porque el…

El intendente, quien este miércoles también compartió un evento con Lacalle Pou, le sugirió que se enoje "con la pobreza que no baja, la inseguridad que no mejora y la economía del litoral que sigue en un pozo".

La moción pidiendo la renuncia de los funcionarios designados de forma discrecional –en especial los ediles nacionalistas– fue votada por 93 de los 95 diputados.

Mientras que el punto que solicita la renuncia de los delegados uruguayos de la CTM, integrada por Martín Burutarán (404), Nicolás Irigoyen (Vamos Salto del colorado Germán Coutinho) y Daniel Arcieri (404), fue presentada como aditivo por Cabildo Abierto y logró ingresar a la declaración con 50 de 95 votos.