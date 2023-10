Lacalle Pou sobre Salto Grande: hubo un "abuso indiscriminado" en los mecanismos de ingresos

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al pedido de renuncia por parte de la Cámara de Diputados de los miembros de la delegación uruguaya y todos los funcionarios designados de forma directa en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM).

"Acá no hay ilegalidad, ni corrupción. Sí (hubo) un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso y eso es lo que vamos a solucionar. Con una comunicación directa a la CTM, segundo con un decreto, tercero con un proyecto de ley que está yendo al Parlamento", sostuvo este martes desde Salto en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

"La gente que está trabajando en CTM es gente que trabaja y es idónea en su materia", señaló.

Ante la apreciación de que también había ediles contratados, el presidente respondió: "Obviamente, es la parte que dijimos que hay que rever. Se va a rever y se va a actuar en consecuencia. Nosotros no nos quedamos quietos y sobre todo cuando hay un pronunciamiento del Parlamento", aseguró.

Sobre los miembros de la delegación uruguaya –el presidente de la comisión y otros dos más– el presidente dijo no entender el pedido. "No entendí mucho porque el presidente de la delegación ya renunció (por Carlos Albisu), al que acaba de entrar no sé por qué se le pide. Serían otras dos personas que no necesariamente… No sé, no estamos cerrados pero no entendí mucho ese pedido de renuncia. El principal gestor de Salto Grande renunció", afirmó.

"¿Cuántos jerarcas del gobierno han renunciado o se le han pedido la renuncia? Recordamos lo que era antes. Se decía que se les hacía bullying. Se hacían caravanas, se los aplaudía en el Parlamento", apuntó Lacalle Pou en referencia a los anteriores gobiernos.

Pedido de renuncia de Diputados a la delegación

La Cámara de Diputados solicitó la renuncia de la delegación uruguaya de Salto Grande, junto a la de todos los funcionarios designados de forma "discrecional" y directa desde el 23 de abril de 2020, al finalizar la interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía Azucena Arbeleche por la gestión de ese organismo.

Además, un aditivo, que salió por mayoría de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, plantea también la renuncia de los delegados.

Además, se encomendó "la realización de una auditoría externa de gestión" de la Comisión.

El inciso que refiere a la renuncia de los funcionarios designados de forma discrecional, y en especial de los ediles designados, fue votada por 93 de los 95 miembros de la cámara.

El último punto, que solicita la renuncia de los delegados uruguayos de la CTM, integrada por Martín Burutarán (404), Nicolás Irigoyen (Vamos Salto del colorado Germán Coutinho) y Daniel Arcieri (404), fue presentada como aditivo por Cabildo Abierto y logró ingresar a la declaración con 50 de 95 votos.