El cruce entre Robert Silva y un senador del FA por pintada en la fachada de Magisterio

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, y el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini se cruzaron este sábado a través de Twitter luego de que estudiantes de magisterio realizaran una pintada en los muros de la sede de la calle Soriano y fueran detenidos por la policía.

El legislador dio cuenta de la situación a través de un tuit. En la publicación señaló: "Les pidieron los datos y que tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato, fueron a jefatura y firmaron". "El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión", reclamó.

Hoy sábado, estudiantes de magisterio estaban realizando una pintada, les pidieron los datos y que tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato, fueron a jefatura y firmaron.



El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión. pic.twitter.com/Aluhisy0ai — Sebastián Sabini (@tatisabini) April 2, 2022

Silva le respondió que "no se trata de criminalizar la protesta" y se desató un intercambio. "Se trata de respetar los locales públicos educativos que con la plata del pueblo se están recuperando", le aclaró. Y luego insistió: "Por favor, colaboren entendiendo que todas las opiniones son válidas, respetando el derecho de otros, básico para la convivencia social".

No se trata de criminalizar la protesta!Se trata de respetar los locales públicos educativos que con la plata del pueblo se están recuperando.

Por favor, colaboren entendiendo que todas las opiniones son válidas, respetando el derecho de otros, básico para la convivencia social. — Robert Silva García (@RobertSilva1971) April 2, 2022

Sabini dijo estar en desacuerdo: "No comparto en nada, vivimos en una sociedad democrática con libertad de expresión, la persecución que han instalado en la educación no tiene precedentes cercanos, ejemplos tristes como éste sobran. Háganse cargo de sus acciones".

La discusión continuó con el jerarca del Codicen expresando que "no vale la prepotencia y la imposición". "Estás muy equivocado, persecución ninguna! La libertad de expresión NADA tiene que ver con enchastre a fachadas educativas. Además, y como docente lo sabes, hay estudiantes con diferentes posiciones y hay que respetarlos a todos. No vale la prepotencia y la imposición", precisó.

"¿Tienes idea cuánto le cuesta al pueblo recuperar las fachadas de los edificios educativos así como su mantenimiento general?", preguntó Silva. "Hay muchas formas de expresarse y no hay dudas que en la educación las respetamos, ahora no está bien hacer lo que hacen y todos debemos colaborar", añadió.

Tienes idea cuánto le cuesta al pueblo recuperar las fachadas de los edificios educativos así como su mantenimiento general?

Hay muchas formas de expresarse y no hay dudas que en la educación las respetamos, ahora no está bien hacer lo que hacen y todos debemos colaborar! — Robert Silva García (@RobertSilva1971) April 2, 2022

Sabini se preguntó si la "mejor solución" era enviar a la policía a tomar declaración a los estudiantes a lo que Silva lo invitó a "trabajar juntos" para que este tipo de episodios no se repitan.

El intercambio continuó en torno a la Ley de Urgente Consideración (LUC), sobre lo que el senador frenteamplista acotó: "La LUC establece que si no iban a jefatura podían ser acusadas de desacato por ejercer la libertad de expresión, procesadas y no poder ejercer la docencia, ¿se entiende la gravedad?, tú estás defendiendo la intervención policial, no yo".

Silva, por su parte, apuntó: "Yo estoy defendiendo la plata del pueblo que sustenta la educación pública y con ella estamos recuperando edificios públicos. Tu defiendes lo contrario. Además, y por las dudas, la libertad de expresión está plenamente garantizada en todos los ámbitos".