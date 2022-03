El cuento del tío con el vicepresidente de Ancap para comprar comestibles en comercios; empresa hizo la denuncia judicial

Ancap denunció ante la Justicia penal dos maniobras en las que terceros utilizaron mediante engaños el nombre de la empresa y del vicepresidente, Diego Durand, para comprar comestibles en comercios ubicados en Maldonado y San José, con motivo de las últimas fiestas de fin de año.

El ente tomó conocimiento del primer hecho a fines de diciembre. Una persona en nombre de una distribuidora de Maldonado se comunicó al teléfono de la oficina del vicepresidente de la empresa Diego Durand, para solicitar el cobro por una compra de productos para las canastas navideñas. Según el funcionario del comercio, Ancap había adquirido los productos en nombre de Durand días antes.

Tras constatar que no existía ningún procedimiento de compra, la empresa respondió que ni el vicepresidente Durand ni ninguna otra área de la administración habían realizado la operación. El hecho llamó la atención en Ancap y desde la empresa pidieron al comercio que explicara en detalle lo que había ocurrido. Desde la distribuidora indicaron que alguien se hizo pasar por el vicepresidente Durand y realizó la compra de las canastas, que tiempo después también fueron retiradas en el local comercial.

La maniobra —que se realizó por Whatsapp— incluyó mensajes que además involucraron a otras áreas de Ancap como Logística y Gestión Humana para coordinar la entrega de la mercadería. “Alguien que no tiene nada que ver con Ancap fue a buscarlas”, relató a El Observador el vicepresidente del ente Diego Durand. El monto de la compra fue de alrededor de $ 200 mil.

“Usaron la imagen de la empresa, el nombre de la empresa y del vicepresidente para cometer una estafa en el ámbito privado que nada tiene que ver con Ancap. Cuando hay una empresa pública hay mecanismos reglamentados, hay una orden de compra oficial, hay un mail oficial”, afirmó Durand a modo de ejemplo.

La historia se repitió y tuvo un segundo capítulo. A comienzo de febrero en la secretaría de Presidencia de Ancap se recibió un sobre dirigido a Durand, enviado desde una distribuidora comercial de San José.

La nota contenía los datos de varias cuentas bancarias en moneda nacional donde realizar pagos a nombre de la distribuidora. Y estaba acompañada de dos facturas por concepto de adquisición de comestibles, una por $ 165.600 y otras por $ 33.600 que se habían entregado semanas antes. Desde Ancap se volvió a constatar que no se había ordenado ninguna compra con esas características y así se le comunicó al comercio.

“En ambos casos surgiría la utilización por parte de terceros, de estratagemas o engaños artificiosos a través de los cuales se indujo en error a la empresa, a los efectos de procurarse un provecho injusto”, dice una de las resoluciones de Directorio a las que accedió El Observador.

Denuncia penal

Tras conocer lo ocurrido, primero el Directorio de Ancap solicitó al Área de Jurídica realizar una denuncia penal, que luego fue ampliada. Consultado respecto a si los hechos ameritaron una investigación interna, Durand dijo que es un tema ajeno a Ancap.

“Ancap no hizo ninguna compra y no tiene que pagar ninguna compra. Nadie hizo ningún pedido. Se usó el nombre de una autoridad y de departamentos de Ancap. No tenemos ningún indicio que diga de que esto fue un funcionario de Ancap, es un tema que ocurre aguas afuera de Ancap”, señaló.

Otro punto que llamó la atención es que en la maniobra se mencionara el tema de las canastas navideñas para funcionarios. El ente había denunciado el convenio colectivo en noviembre y ese beneficio cayó, por lo que no hubo entrega física de productos. La modalidad utilizada en las últimas fiestas de fin de año fue un tickets asociado a la cédula de identidad de cada empleado para poder acceder a compras con bonificación.