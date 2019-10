¿Déficit o no?: los asesores de salud de los candidatos y el cruce por los números del Fonasa

La Federación Médica del Interior (FEMI) convocó este jueves a los asesores en salud de Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Pablo Mieres –los candidatos presidenciales del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, respectivamente– a exponer sus principales ideas para las elecciones nacionales que se realizarán el 27 de octubre.

En el encuentro, además de exponer las propuestas de los partidos con representación parlamentaria, los asesores políticos se enfrascaron en una discusión: ¿se puede hablar de déficit al hablar del Fondo Nacional de Salud?

"Si pensamos que desde el año 2007 para acá prácticamente no había déficit del Fonasa y ahora es de 1% del Producto Bruto Interno, estamos en condiciones de decir que hay una restricción financiera muy importante. No es lo mismo que se maneje con total comodidad de recursos, media comodidad o poca comodidad. Las ideas tienen que tener como contexto que hay una situación donde (destinamos) casi 9,5% del PIB (a la salud), según el último dato disponible, y ha venido creciendo y el impacto ha sido sobre el Fonasa", advirtió el economista Alejandro Ramos, quien integra el equipo de asesores de Talvi.

"El resultado del Fonasa es conocido: la integración de los últimos sectores poblacionales, particularmente los jubilados, ha sido en gran parte responsable de este déficit. (...) Lo que ha habido acá es un cambio de financiamiento y mayor gasto con respecto a la situación anterior. (...) No ha habido prácticamente cambios en las tasas de consulta, los afiliados incluso han disminuido", aseguró Ramos.

El Fondo Nacional de Salud fue creado en 2007 mediante la ley 18.131, con el propósito de garantizar a toda la población "el derecho a la protección". Con este objetivo, la cobertura se amplió de forma gradual a casi dos tercios de la población. El sistema se nutre de los aportes de las empresas y los trabajadores, en proporción a su salario. Para cubrir la diferencia entre los ingresos y egresos, el Estado destina dinero de Rentas Generales. En 2017, por ejemplo, los aportes del Estado correspondieron a 27,5% del total.

El vocero del grupo de asesores de Martínez, Miguel Fernández Galeano, le respondió a Ramos que a su entender no es correcto hablar de déficit y anunció que una de las propuestas del candidato del Frente Amplio es extender la cobertura del Fonasa a la población comprendida por jóvenes de entre 18 y 23 años.

"Hemos hecho esta propuesta de reforma del sistema de salud con un concepto de gradualidad indiscutible, honrada, sincera y es absolutamente imprescindible para construir una política pública. Quiero decir ahora, economista, no hay déficit: hay una decisión política de subvencionar, de compensar, con recursos de Rentas Generales. Eso no es déficit, aunque técnicamente pudiera serlo. Es tomar la decisión de que para que la gente que se atienda en un prestador de FEMI en el rincón más extremo, se atienda en ASSE o donde se atienda, hay que poner plata para lograr que los aportes individuales a la construcción del fondo sean posibles para la gente", argumentó Fernández Galeano.

El único representante del Partido Nacional, el ingeniero civil Hugo Odizzio, también se refirió al financiamiento del Fonasa y recordó la discusión parlamentaria sobre la reforma del sistema de salud.

"Más allá de que en la discusión particular puedan haberse aprobado artículos –y en general no fue aprobada más que por la bancada del partido de gobierno– la coincidencia que tenemos todos los actores que estamos aquí es que nadie se está planteando revisar el sistema de salud. En aquel momento muchas de las coincidencias se tradujeron después en que no hubo un cuestionamiento al modelo de financiamiento. Tampoco creemos que conceptualmente esté mal enfocada la reforma. (...) Pero creemos que después, cuando vamos a llevar eso a la realidad, encontramos dificultades", manifestó el asesor de Lacalle Pou.

Más adelante, Ramos volvió sobre los dichos de Fernández Galeano. "Efectivamente fue una 'decisión política' y fue una de las razones por las que los otros partidos no votaron en su momento la reforma. En 2006 ya había hecho una proyección que daba más o menos lo que hoy. El déficit no tiene partido, no tiene color, pero tiene una carga para todos los sectores restantes. (...) Tiene consecuencias graves sobre todo el país y sobre otros sectores que podrían estar recibiendo el apoyo del Estado. (...) Nosotros lo pusimos como contexto, no lo planteamos como una tremenda crítica: es un hecho, partimos de esa realidad", señaló.

El doctor Gustavo Mieres, asesor del Partido Independiente, pidió sobre el final del encuentro organizado por FEMI "hacer una última reflexión sobre el llamado 'déficit' del Fonasa". "Estoy de acuerdo en que técnicamente puede ser un déficit, en la medida de que hay diferencia entre ingresos y egresos, pero desde el punto de vista conceptual es algo que está previsto en la ley de creación del Fonasa: que el Estado ponga dinero de Rentas Generales para sustentar la diferencia", recordó.

"El llamado déficit actual nos impone restricciones para poder tomar decisiones hasta que las condiciones económicas del país mejoren. Pero si no fuera así, lo que debemos preguntarnos, independientemente de qué partido –y quizás trasladar la inquietud a toda la población–, es cuánto más está la gente dispuesta a poner para sostener el sistema", concluyó Mieres.

El experto además dijo que el consumo de servicios sanitarios de salud crece anualmente, lo que "aumenta los costos y el gasto del sistema en general". Por eso, aseguró, hay una pregunta pendiente que los uruguayos algún día van a tener que responder: "¿Cuánto más están dispuestos a pagar para poder tener un paquete de prestaciones garantizado y más amplio?".