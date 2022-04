El decálogo que debe cumplir Peñarol para superarse y la bronca de algunos dirigentes porque no concentraron

Mauricio Larriera tenía muchos sueños cuando a fines de diciembre de 2020 firmó contrato con Peñarol. Uno era poder ser campeón con el club del que es hincha desde niño. Otro, que también lo dijo en el inicio de su proceso, poder dirigir al equipo en la Copa Libertadores de América.

Los dos se le han cumplido, aunque este último, recién ha comenzado con una derrota de visita y una victoria de local.

Sin embargo, con el desmantelamiento del plantel y la llegada de jugadores que él mismo avaló, pero que no han dado en la tecla futbolística de lo que Larriera pretende en la cancha, Peñarol se ha transformado en un conjunto difícil de definir.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera ha admitido últimamente que no le encuentra la vuelta al equipo

Sigue sin mostrar ni la mitad de la cara técnico-táctica que lo llevó a ser semifinalista de la Copa Sudamericana -con otros futbolistas quienes ya no están, eso está claro- y carece de repentización, de jugadas elaboradas.

No es que Larriera no trabaje entre semana en Los Aromos. Todos quienes hablan con Referí y lo ven trabajar -ya que desde que se inició la pandemia mundial por coronavirus el 13 de marzo de 2020 en Uruguay, nunca más se pudieron ver los entrenamientos, incluso antes de que el actual técnico se hiciera cargo del plantel-, solo tienen loas para lo que realiza, apuesta y habla con los actores que son sus jugadores.

No obstante, ello no se ve reflejado en la cancha en lo que va de esta temporada. Si a Peñarol le sacan su camiseta, puede ser un equipo cualquiera del fútbol uruguayo, pero no un grande.

Ha cambiado de táctica en algunos partidos, sobre todo, en defensa, con línea de tres, y no ha funcionado. Pero ahora se viene Cerro Porteño, un rival que lo está esperando en La Olla de Asunción y que tiene un poderío superior a los rivales que le hacen partido y que le quitan puntos en el Torneo Apertura. Es otra la historia. Por eso es que este equipo tiene necesidad de cambiar para seguir con aliento en el grupo de la Copa Libertadores de América luego de haberle ganado a Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo, sin mostrar prácticamente nada. Pero lo importante ese día era ganar y se ganó.

Leonardo Carreño

Si se produce la baja de Gargano, y más jugando de visitante, Peñarol seguramente la va a sentir mucho

Como quizás lo único importante del encuentro del sábado en el Centenario ante Montevideo City Torque haya sido que el Canario Agustín Álvarez Martínez volvió al gol y rompió su racha de 1.262 minutos sin convertir.

Peñarol necesita un revulsivo, un cambio radical a su juego. Máxime si no viaja el capitán Walter Gargano quien, como informó Referí, está en duda y este lunes será evaluado con exigencia.

Si se hiciera una lista de las 10 cosas que Peñarol debe mejorar de cara al trascendente partido ante Cerro Porteño, estas serían:

1) Dejar de ser un equipo anárquico: todos los futbolistas quieren aportar lo suyo, pero normalmente sin el auxilio del compañero y eso redunda en un mal para el conjunto.

Leonardo Carreño

Federico Carrizo definió el partido ante Olimpia

2) Optimizar el caos organizado: desde que arribó al club, Larriera habló del caos organizado que quiere para el equipo al cual dirige. Su intención es generar un caos en la defensa del rival, pero a la vez, que el ataque se encuentre organizado. Para ello se debe optimizar, mejorar y potenciar esa idea. ¿Cómo? Es un tema que seguramente el entrenador sabe mejor que nadie, pero por lo visto hasta ahora, no sucede en la cancha.

3) Romper el molde: cuando un equipo a veces se transforma en un esquema muy anunciado, se necesita que alguien lo despierte con un fútbol que sepa romper el molde. Que se desperece dentro de la cancha. Esa arma a veces invisible, debe estar a la orden del todo en su conjunto.

4) Que haya improvisación de la buena: si un equipo se obsesiona con improvisar porque las cosas con la pelota no le salen, como ocurre con este Peñarol, corre un serio riesgo ante cualquier rival. Para ello se debe aplicar otra improvisación, la buena, la que deja sin acción al adversario en una jugada, la que ayuda a inventar con el balón y a desajustar a las defensas contrarias.

Camilo dos Santos

Ceppelini juega en distintas posiciones, pero no es un creador de juego nato

5) Mejorar el rendimiento colectivo y la gestación de juego: el fútbol es un deporte colectivo, por eso es fundamental que todas las líneas de un equipo, sean homogéneas y tengan equilibrio. Si se consigue eso, hay que ir por un escalón más que es la gestación del juego, algo que adolece este Peñarol y que necesita más que nunca.

6) Perfeccionar el funcionamiento en minutos: una de las apuestas de Mauricio Larriera desde que comenzó la Copa Libertadores, fue tratar de rotas a los futbolistas que juegan la actividad local con la internacional. Si bien contra Montevideo City Torque no lo hizo tanto como cuando enfrentó a Liverpool -previo a Olimpia- con 10 variantes en los titulares, su intención es la de perfeccionar el funcionamiento del plantel en minutos. Y eso se logra jugando.

7) Llegar con más gente al área: por más obvio que parezca este tema, a este Peñarol le cuesta una enormidad llegar con pelota dominada al área y además, con mayor cantidad de futbolistas. Sus tres delanteros más importantes, el Canario Álvarez Martínez, Ruben Bentancourt y Lucas Viatri, hasta ahora anotaron dos goles, uno cada uno los dos primeros y el del Canario, fue justo este sábado. Cuando estaba recobrando confianza tras su gol, Larriera lo sacó.

Leonardo Carreño

Aguirregaray debe mejorar en los desbordes

8) Aumentar las subidas de los laterales: cualquier equipo moderno depende mucho de lo que puedan hacer sus laterales, ya no en defensa exclusivamente, sino en cómo se proyectan a la ofensiva. A Peñarol le cuesta una enormidad conseguir eso tanto con Matías Aguirregaray como con Facundo Bonifazi. Todo indica que Juan Manuel Ramos, quien también llega poco -más allá del gol contra Olimpia-, no viajará a Asunción por un tema de sanidad.

9) Conseguir regularidad: es muy fácil escribirlo, pero difícil llevarlo a cabo. La regularidad, el conseguir resultados, es todo en el fútbol. Larriera pudo conseguir eso el año pasado, pero este año, no lo ha logrado. Una vez que el equipo se enderece, debería ir por un carril sin frenos.

10) Salir del bloqueo mental: el fútbol, como muchos deportes, no solo es algo físico, sino que juega la parte anímica y la mental. Este conjunto está sumido en un bache importante en el que no le salen las cosas en la cancha, más allá de haber conseguido algún resultado. Tiene que quitarse ese bloqueo para obtener lo que busca que es un juego más dinámico, de mayor llegada y gol.

La bronca de algunos dirigentes

Causó sorpresa en los dirigentes de Peñarol que el plantel decidiera no concentrar para el partido del pasado sábado ante Montevideo City Torque.

Si bien el club está al día con los salarios de los futbolistas, se le adeudan algunos premios del año pasado y de un tiempo atrás a determinados jugadores.

Esto llevó a la resolución que tomó el plantel de no concentrar y según comentaron dos directivos del club a Referí, “en algunos compañeros, generó bronca”.

De todas formas, las fuentes consultadas sostuvieron que se espera que en el correr de esta semana se pueda llegar a un acuerdo de pago con los jugadores.